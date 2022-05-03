快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口區快篩無法固定時間收 2原因讓藥局頻「補進度」

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
快篩試劑已經成為防疫應備的物品。示意圖／報系資料照
快篩試劑已經成為防疫應備的物品。示意圖／報系資料照

快篩實名制已上路近一周，而林口區藥局繼實名制首日沒貨可賣，又出現快篩無法在每日固定時間配送，有些民眾到藥局排了兩三小時仍買不到。新北藥師公會理事長許有杉表示，是因為物流配送沒有到位造成，加上原本只配送熱區，因民眾需求提高改成全配，因此部分藥局還在「補進度」。

許有杉說，地方公會向中央反映快篩需求比預估高，因此原本只配熱區，4月30日臨時改成全配，全台熱區2500家藥局，改成全配一下子增加至4900家，導致物流準備量能不足。

至於為何只有林口發生這樣的情形，許說因為林口是委由民間物流，但假日聯絡不上窗口，且量能不足配送沒有到位，最後轉由郵局跟另外一間物流公司配送，狀況就有改善了。不過按照指揮中心的標準是要當日要賣的快篩，需於前一天送達，因此部分藥局還在「補進度」。

許有杉指出，快篩實名制第一天就已經跟中央反映，民眾需求大，現在不只熱區配送也是因應民眾的需求，外來若量能足夠，就會朝向加量配發。

快篩 實名制

延伸閱讀

各機關採購快篩價格落差大 藍營：監院、審計部不該查？

北農快篩延1天上路 黃珊珊：北巿先出借、領回在家篩

溫妮確診第8天快篩陰性了 分享居隔療癒事項

快篩檢驗何時做？ 陳時中：症狀持續非做不可

相關新聞

北市口服藥議員疑不足 衛生局稱「夠啦，陳時中說夠」

台北市提供重症病患的Covid-19的口服藥物，目前只有1979份，議員王世堅就認為，口服藥物不夠，應該要向中央爭取。衛...

選舉將近規畫下一步？ 新北年度行動治理永和開跑

111年度新北市府行動治理今從永和開始正式開跑，市長侯友宜今率市府團隊至永和國父紀念館與里長們面對面座談，傾聽在地聲音，...

娛樂稅不合時宜？ 葉元之要求調降至0元

新北市議員葉元之今日在議會質詢時表示，娛樂稅是數十年前台灣還在發展的時候所訂定的稅目，但現今已不合時宜，要求市府調降娛樂...

快篩劑難買 萬里里長媒合企業捐贈試劑

快篩試劑實名制上路，民眾一劑難求，為此萬里里長王傑倫找科技公司幫忙，媒合捐出100劑要給萬里的民眾，里長王傑倫貼心找來衛生所教導正確使用快篩試劑方式，萬里區長粘雪琴也呼籲民眾沒有足跡重疊、沒有症狀不要使用，避免浪費醫療資源。

東北角唯一快篩站 瑞芳礦工醫院提供服務

本土疫情升溫，新北市瑞芳區確診個案也已經突破八百多例，經市議員林裔綺協助居中協調，東北角地區唯一個一處採檢站就設在瑞芳礦工醫院，自五月起正式服務，大眾如有症狀請先在加自行快篩，快篩成陽性者才能到礦工醫院的篩檢站做PCR採檢，將資源留給最有迫切需求的民眾。

解居隔數爆增 汐止公所設快篩劑發放處

本土疫情升溫，確診人數破兩萬，只是在居家隔離3+4新政策上路後，居隔民眾要解隔離用的快篩劑，衛生單位忙翻了，根本來不及提供，如何讓居隔民眾能更快的拿到快篩試劑，今(3)日汐止區公所也在側門設置居家隔離者領取快篩劑及居隔書發放處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。