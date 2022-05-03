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林口區快篩無法固定時間收 2原因讓藥局頻「補進度」
快篩實名制已上路近一周，而林口區藥局繼實名制首日沒貨可賣，又出現快篩無法在每日固定時間配送，有些民眾到藥局排了兩三小時仍買不到。新北藥師公會理事長許有杉表示，是因為物流配送沒有到位造成，加上原本只配送熱區，因民眾需求提高改成全配，因此部分藥局還在「補進度」。
許有杉說，地方公會向中央反映快篩需求比預估高，因此原本只配熱區，4月30日臨時改成全配，全台熱區2500家藥局，改成全配一下子增加至4900家，導致物流準備量能不足。
至於為何只有林口發生這樣的情形，許說因為林口是委由民間物流，但假日聯絡不上窗口，且量能不足配送沒有到位，最後轉由郵局跟另外一間物流公司配送，狀況就有改善了。不過按照指揮中心的標準是要當日要賣的快篩，需於前一天送達，因此部分藥局還在「補進度」。
許有杉指出，快篩實名制第一天就已經跟中央反映，民眾需求大，現在不只熱區配送也是因應民眾的需求，外來若量能足夠，就會朝向加量配發。
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