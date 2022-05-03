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開齋節打滿2劑可入場 柯文哲送200個清真寺限量悠遊卡

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
進入管制區須出示接種2劑疫苗紀錄證明。圖／觀傳局提供
進入管制區須出示接種2劑疫苗紀錄證明。圖／觀傳局提供

2022台北開齋節歡慶活動將在5月8日於大安森林公園登場，當天台北市長柯文哲更親自發送的清真寺造型悠遊卡1個，限量200名。觀傳局表示，為因應疫情活動現場將加強防疫措施，於音樂舞台及草地電影院圍設2處管制區，民眾需持兩劑Covid-19疫苗接種證明才能入場。

觀傳局長劉奕霆表示，進入管制區須出示接種2劑疫苗紀錄證明，可出示貼有疫苗施打證明之｢健保卡｣、「紙本疫苗接種卡」(小黃卡)外，亦可使用「數位新冠病毒健康證明」或「健保快易通」等任一項證明入場。

劉奕霆表示，活動期間強制全程佩戴口罩、禁止飲食，並落實體溫量測及手部消毒等措施。此外，活動2處服務台、醫護站皆備有酒精或消毒液，並配有額溫槍等設備供民眾自主測量；所有流動廁所備有肥皂及洗手設備，並加強消毒頻率，活動場域內也增設供水站供民眾洗手清潔。

觀傳局表示，當天上午10點至下午5點，民眾可自大安森林公園9號出口進入，走逛超過20個販售穆斯林日常生活用品的清真市集；另外，今年首辦的「草地電影院」，將室內影廳拉到戶外，民眾可在公園綠地欣賞「助守在異鄉」及「隱藏的大明星」兩部精采電影，感受愜意氛圍；現場還有阿拉伯書法、烏德琴教學、文化交流小書攤等三項文化交流互動攤位，讓民眾進一步了解穆斯林文化。

觀傳局表示，舞台活動邀請吳俊星（Agoeng）擔任主持人，以及印尼華裔歌手胡利基、葉飛、移工樂團Uniband與印尼國際藝人Fildan Rahayu等人氣卡司精彩開唱。其中，Fildan是當紅的印尼歌手，在Youtube歌曲有超過三千萬點閱，雖因疫情緣故無法來台，但仍會透過大螢幕與久違的台灣朋友共度開齋節。

另外，觀傳局表示，活動當天只要在下午1點半前抵達活動主舞台旁指定地點排隊領取號碼牌，並配合出示疫苗接種紀錄，即可領取台北市長柯文哲親自發送的清真寺造型悠遊卡1個，限量200名，發完為止；另外，民眾在現場填寫活動問卷可獲得開齋節限量防護口罩1組。

2022台北開齋節歡慶活動將在5月8日於大安森林公園登場。圖／觀傳局提供
2022台北開齋節歡慶活動將在5月8日於大安森林公園登場。圖／觀傳局提供
清真寺造型悠遊卡。圖／觀傳局提供
清真寺造型悠遊卡。圖／觀傳局提供

疫苗 柯文哲

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