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北市交通不只內湖沒救？議員批：幹道壅塞度6年增1.1倍

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議員認為市區道路壅塞情形愈來愈嚴重，多年未解決 。圖／報系資料照
北市議員認為市區道路壅塞情形愈來愈嚴重，多年未解決 。圖／報系資料照

北市長柯文哲曾直言「內湖交通沒救了」，市議員王浩指出，柯文哲任內不僅內湖塞車未解，全市道路壅塞情形愈來愈嚴重，從民國105年至110年，北市34條主要幹道尖峰時段壅塞度增1.1倍，道路平均旅行速率被評為F級、也就是平均時速低於25公里以下，從2條增加為7條。

交通局坦言塞車不只在內湖，但近年來北市道路面積沒有成長是塞車原因之一。

王浩說，交通局統計市區道路壅塞度，105年北市34條主要幹道，尖峰時段壅塞度約為0.46，到了110年，壅塞度卻上升至0.54，比105年增長1.1倍。

另外，以路段來分，過去6年以新生北路高架橋的壅塞度成長最為驚人，其中新生高架橋北向的壅塞度較105年成長2.6倍居冠、新生高架橋南向成長2.4倍位居第二，洲美快速道路南向則較105年成長2.14倍，排名第三。

除了道路壅塞度，北市交通局每年針對北市34條主要幹道的道路服務水準進行評比，將各路段的「平均旅行速率」分為A到 F六個等級，其中A是最佳服務水準、F則是最差。

王浩說，道路服務水準評比結果也很慘，104年北市僅有洲美快速道路北向的上午尖峰、水源快速道路北向的下午尖峰曾被評為最差的F級，到了110年落入F級的路段從2條增加到7條。

其中，道路服務水準惡化最嚴重的洲美快速道路與環東堤頂大道這2路段，更是不分南北向或上下午尖峰時段都是F 級。若以道路速限70公里的快速道路來看，道路服務水準F級，意味著行駛於該路段的車輛平均時速低於25公里，幾乎是動彈不得。

交通局表示，北市近幾年來，道路面積沒有增加，車流卻增加，需求大於供給，還有外縣市民來北市的活動，以及流動人口多，是塞車的原因之一。市府最近成立「交通瓶頸改善專案小組」，透過警察或民眾提供建議，希望跳脫公部門的盲點，將這些建議納入評估改善。

交通局科長謝霖霆表示，針對瓶頸路段改善，北市主要透過禁停或號誌秒數調整，但無法改善道路容量，在車流量沒有減少下，這種改善只是微調，讓行車順暢一些，若私人運具能減少使用，市民多搭大眾運輸，未來才有機會把道路車流量下降，做根本的改善 。

北市 塞車 高架橋

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