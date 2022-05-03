議員王欣儀、陳永德確診 北市議員已7人染疫
台北市議會今在傳出2名議員確診，分別為王欣儀、陳永德；連同之前確診的黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳、侯漢廷等人，北市議會目前已累計7名議員確診。目前王欣儀正在家隔離，陳永德則已安排前往隔離病房，兩人均無大礙。
王欣儀辦公室表示，王欣儀昨天下午出現喉嚨痛等症狀，經採檢PCR後確診，且從4月27日就沒有進入議會，之後身體也沒有症狀，是因為這2天身體出現症狀，採檢PCR後確診。目前在家隔離中，皆已遵照防疫相關指引處理。因有症狀身體不適，服用症狀藥物後多已緩解，唯獨喉嚨、喝水、吞嚥都很痛，暫時無法講話、接電話，向大家致歉，也請大家放心並無大礙。
陳永德表示，他平常都有戴口罩，也沒有到處跑行程，接觸環境單純，只有住家、市議會、服務處，至今不知道自己的感染源，上周他感覺到突然感覺有感冒咳嗽症狀，就吃了感冒藥覺得好多了，但是1日晚間2日上午家人卻陸續確診，嚇得他不敢回家住，趕緊去篩檢，今天早上仁愛醫院通知確診，並安排隔離病房。
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