助弱勢家庭度母親節 唐氏症基金會捐2千份蛋糕禮盒

母親節即將到來，財團法人中華民國唐氏症基金會特別募集超過2千餘份「蜜唐馨意．龍眼花蜜蛋糕」禮盒捐贈，並由北市社會局媒合提供給弱勢家庭。唐氏症基金會指出，在疫情與原物料上漲的雙重壓力下，間接影響社會大眾捐贈意願，目前募集達成率甚至未達4成，亟需企業與民眾發揮愛心。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會發起的「送愛募集活動」至今已邁入第9年，每逢春節、母親節、端午節、中秋節等節日都會推出不同類型的節慶送愛禮盒，禮盒製作除了提供唐寶寶及身心障礙者擁有穩定工作的機會，亦可讓他們將親手包裝的禮盒傳送到最需要的家庭，讓1份愛，轉化為2份夢想，累計至今已送出超過7萬份禮盒。

過往唐氏症基金會也曾將募得禮盒分送至全臺有需要的唐氏症及心智障礙者、身障者、低收、近貧之弱勢家庭，以及全國28所啟智、啟聰學校，和台北12所高中職綜合職能科等特教生手中。今年唐氏症基金會則送出2000餘份母親節禮盒，贈送對象包括本市身障、老人、新移民、低收、中低收及特殊境遇等弱勢家庭。

林正俠表示，今年已是新冠肺炎衝擊全球經濟的第3年，在疫情與原物料上漲的雙重壓力下，間接影響社會大眾捐贈意願，目前募集達成率甚至未達4成，疫情擴散連帶影響社福團體的運作、嚴重危及弱勢族群生活，亟需企業與民眾發揮愛心有錢出錢、有力出力，給予弱勢家庭支持鼓勵。

北市社會局長周榆修表示，歡慶母親節對一般家庭而言或許是稀鬆平常的儀式，但對於經濟弱勢的家庭，即便1片蛋糕也可能是未敢奢望的享受，相當感謝財團法人中華民國唐氏症基金會，即便面臨新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，仍然透過贈送禮盒的方式，將社會大眾的善心及溫暖集結後不吝傳遞給弱勢家庭。