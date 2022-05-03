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植感生活月開跑 設計7種手做活動觀察植物
立夏後氣溫逐漸升高，令人難以招架。台北典藏植物園就在5月底到7月中期間的每個周末，舉辦「植感生活月」系列活動，包括植物解說、多項與植物有關的手做活動，相當適合家庭親子同遊共學，讓植物園成為舒心的秘境。
北市公園處表示，本次的「植感生活月」系列活動，共設計了7種與植物有關的主題，如染布、拓印、繪畫、攝影、精油、苔球手作、標本製作等，並搭配專業的解說人員進行植物解說，讓民眾能夠認識台灣的植物生態，用不一樣的觀點欣賞植物的美麗。
公園處表示，第一場「臘葉標本」製作於5月28登場，即日起開放民眾上網預約，一同感染植物的生命力，渡過沁涼又有質感的夏天，透過不同媒介得到植感觀察，重新認識植物，再將這份經驗帶回生活，交織成與植物的共同記憶。
公園處指出，台北典藏植物園是台灣單位面積下展示種類最多的植物園，並於2018年通過環境教育設施場所認證，園內積極地運用區內植物、綠建築資源設計相關活動，鼓勵民眾接觸自然，和實踐綠色生活。
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