母親節將至 新北地政所連4天邀媽媽活動

本月8日就是母親節，新北地政事務所為拉近與民眾距離，今天晚上7點首場活動在新莊福營行政大樓6樓舉辦母親節系列活動，首場邀請輔大醫院塗昭江醫師以「女人我最大 愛自己先從乳房開始」作為主題。

新莊地政所表示，台灣女性癌症發生率第一名的就是乳癌，因此需好好重視乳癌自我檢測以及要如何預防，塗醫師會以專業的角度深入介紹，讓大家獲取正確的知識，並能夠擁抱樂活人生。

明天4日新北市新店地政事務所為關懷弱勢，上午9時至11時30分在該所13樓大廳與育成社會福利基金會共同舉辦愛心義賣活動，參加者可獲得康乃馨香皂花。活動當日該所亦將辦理檔案應用宣導活動，並提供地政業務諮詢。

汐止地政事務所則將於5月5日上午9時30分至11時30分，於該所1樓大廳舉辦 「感謝有您母親節活動」，只要成為該所Line官方帳號好友，即可獲得母親節花球或宣導品一份，歡迎民眾一同共襄盛舉。

另外，新北市淡水地政事務所將於5月6日母親節前夕舉辦「母親節新體驗，逛網站撿到花」活動，邀請當日現場民眾，以問答互動方式共同體驗網站，而現場參與民眾皆贈送一朵康乃馨香皂花束及名片式酒精噴霧瓶作為參加獎品。

淡水地政事務所許才仁主任表示，該所母親節活動行之有年，活動當日特別邀請現場民眾進行網站體驗活動，相對於現場服務，網站常常為民眾最先接觸地政業務之服務，透過互動方式，以平板或手機掃描QRcode進行體驗網站，於過程中更能給予網站實質建議，藉以落實民眾參與廣納民眾意見。