熊好券「店家王」出爐 双喜號、京站、誠品等獲激勵獎

為振興經濟，北市府去年11月推出熊好券加碼，活動已於今年3月底結束，總體使用率達95.9%。為鼓勵店家踴躍加入振興行列，北市府再加碼提供熊好店家王激勵獎金，經統計，這次活動獲得激勵獎金的店家有34名，台北市長柯文哲今天親自頒發獎狀，感謝台北店家的支持及參與。

本次熊好店家王激勵獎金分為五大類，各類收券數前3名可以獲得激勵獎金，第1名為15萬元、第2名為10萬元、第3名為5萬元。其中饗購券店家王資本額10萬元以下由「和德藥局」榮獲；資本額10至100萬店家王則是知名双喜號；至於資本額百萬以上的店家王為京站百貨。

至於市集券使用最高的店家王為誠品；住宿券使用率最高的店家王為台北喜來登大飯店，均可獲得激勵獎金15萬元。

北市府秘書長陳志銘表示，台北熊好券發行545萬7000張，至活動截止累計完成523萬1170筆消費交易，計有1萬1902家的台北熊好店家受益。本次熊好券活動由台北富邦商業銀行股份有限公司全額贊助匯款手續費，北市府也特別頒發感謝狀。

陳志銘說，本次透過台北通APP發行數位熊好券是一種持續性的數位轉型工程，本次振興加碼，透過熊好券交易狀況也了解民眾喜愛的消費熱點，並作為市府對消費周邊環境改善的參考，店家收券數也代表了店家在市場的數位競爭力，更進一步推動產業數位轉型。