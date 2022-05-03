北市智慧城市徵案開跑 雙層餐車AR實境、交通虛擬號誌

台北市長柯文哲推動智慧城市，今年度「智慧城市1+7領域徵案」今天啟動。本次徵案共提出11個主題，包括觀傳局提出雙層巴士餐車結合AR擴增實境，讓乘客透過AR體驗美食、飯店或主廚故事；交工處也徵求虛擬資訊可變標誌，使導航系統自動顯示訊息，提醒用路人注意路況。

北市資訊局表示，北市府以「智慧政府」為主體，推動「智慧建築」、「智慧交通」、「智慧教育」、「智慧健康」、「智慧安防」、「智慧環境」、與「智慧經濟」1+7智慧領域徵案，將試辦成果基礎，結合政府最新政策方向，進一步規畫實施方案與因應策略，擴大創新解決方案落地可行性，盼公私協力，加速北市發展為智慧城市。

今年度的徵案議題，觀光傳播局提出北市雙層觀光巴士或雙層餐車，結合AR擴增實境，期望讓國內外乘客在餐車用餐同時，透過AR視覺體驗得知美食、合作飯店或主廚的介紹與故事，及各種酒類產地及起源等，讓乘客享有沉浸式體驗。

另外，教育局提出「人工智慧AI輔助適性化學習」，嘗試將人工智慧相關技術導入「台北酷課雲」等線上學習平台，協助教師用AI診斷學生學習成效，讓教師、家長精準判斷學生各階段學習狀況。

交通局交工處則徵求虛擬資訊可變標誌，使導航系統自動顯示訊息；警察局則因應打擊犯罪、搜索攻堅時，因手持DV、手機或警用行動載具拍攝角度單一影響影音錄存或現場重要畫面蒐證，提出「全景環繞影音即時傳送及現場還原」，輔助執法同仁後續檢視各項跡證及現場還原。

資訊局表示，「台北智慧城市1+7領域徵案」自109年開始至今已透過領域小組與專家學者的審查成功媒合55件，包括警察局AR點擊計算事故現場，交通事故現場智慧定位軟體；都市發展局運用智慧電表數據進行AI大數據分析節能實證計畫；衛生局透過無穿戴式智慧化偵測設備，協助偵測身心障礙者的活動狀況，並偵測異常事件的智慧化偵測即時示警照護服務等。

今年度徵案自111年5月3日起至6月2日止，各領域需求議題與提案申請方式，請參考Smart Taipei網站徵案專區歡迎各界共襄盛舉，期待更多創新應用在台北市出現。