流浪犬收編 變身石門富基活動中心守衛犬

新北市石門區富基里民活動中心最近多了一隻守衛犬「嘟嘟」，這隻可愛小狗，因活潑好動性格，民眾到里民活動中心看到牠，都搶著與牠摸頭、提供零食及丟玩具互動，為里民帶來歡樂氣氛；嘟嘟看到陌生人靠近，也吠叫，為里民活動中心守護安全。

石門區富基里長林茂森非常喜歡狗，他一直想在里民活動中心飼養1隻狗，恰巧在天麗寵物坊認養小棧發現嘟嘟。嘟嘟因活潑好動，十分可愛，民眾到里民活動中心看到牠，都搶著與牠摸頭、提供零食及丟玩具互動，很受歡迎，

林茂森表示，認養狗來維護居家、活動中心的安全很有用，嘟嘟發現陌生人入侵會吠叫，守衛鄰里安全，也會落實里內流浪動物捕捉、絕育、施打狂犬病疫苗等工作，期望更多里長一起來共襄盛舉

三芝天麗寵物坊店長廖大輝表示，剛發現這隻狗時，牠正在街頭流浪，全身髒兮兮並且饑腸轆轆，他立即幫牠洗淨身上髒污，請美容師修剪整齊指甲，認養小棧提供飼料飲水照顧，等待著被認養機會。這次嘟嘟幸運地遇上富有愛心的林里長，讓牠住在富基里活動中心，相信透過鄰里共同合作努力，讓所有流浪犬貓可以很快找到幸福家庭。