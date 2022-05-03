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瓦磘溝整治第一標遇瓶頸 明6度開標拚如期完工

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
瓦磘溝礫間淨水廠完工試運轉，同時結合生態景觀及休憩園區。圖／新北水利局提供
瓦磘溝礫間淨水廠完工試運轉，同時結合生態景觀及休憩園區。圖／新北水利局提供

雙和瓦磘溝整治拚11月前完工，但現在第一標卡住，廠商因河口施工困難而不願投標，新北水利局表示，去年就已經規畫建置抽水機組，今年7月完工即可解決施工困難，整體計畫如期完工沒有問題。另外，有關沿線綠地取得，新北市長侯友宜也說，可以透過擴區容積移轉方式，希望有更多綠地。

雙和瓦磘溝整治拚盡快完工，水利局為此還將整治工程分為四標，要同步進行趕4個月完工，但現在第一標卡住，廠商不願投標，說一天長退潮兩次，直呼施工上會有困難，恐讓整治計畫缺一角而延宕。

水利局雨水下水道工程科長王忠賢強調，出河口的瓦磘抽水站，已經在去年10月開始利用空地增設三清污泵抽水機組，預計今年7月就能完工，屆時漲退潮問題可以得到解決，目前也都跟廠商溝通好，第一標預計明日第六次開標，相信最晚五月底一定能開標。

王忠賢指出，整治計畫多段同步進行中，侯友宜昨視察礫間曝氣處理場，讓水流在中游就可以淨化，原本相對汙濁的水經過淨化如同自來水般的色澤，上方還有共融遊具及景觀園區供民眾休憩。

王忠賢提到，清水引入工程也於昨日開工，更可有效解決惡臭問題，目前整體整治計畫都不受影響，最快10月就能看到成果，即便有第一標因素，也一定能在11月整體完工。

除水質及生態改善工程外，不少民眾也希望能有更多綠地。中和區枋寮里長羅仕滄與永和區雙和里長黃珠珪都說，瓦磘溝整體環境改善很多，水質不再惡臭，民眾都希望能有綠地，不過也知道徵收用地不易。

侯友宜表示，未來土地問題會透過容積獎勵來解決，因為市府沒有那麼多錢買，所也提出容積移轉不一定要在中永和，可以用跨區等方式，只要能藉此將地拿來做公園綠地都好，這些市府都在做，只是有時候無法在短時間內做好。

水利局河川計畫科潘志豪補充，瓦磘溝從雙和公園到中和橋這段已完成整段綠帶廊道，成為示範區域，而事實上，瓦磘溝沿線兩側在都市計畫中本來就是綠地，只是礙於私有地關係，一直在想辦法取得，相信過段時間會看到取得土地的成果。

新北市長侯友宜昨視察瓦磘溝礫間曝氣處理場，也盼沿線能有更多綠地。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜昨視察瓦磘溝礫間曝氣處理場，也盼沿線能有更多綠地。記者李成蔭／攝影
新北市雙和瓦磘溝整治拚11月前完工，盼在河域中打造兼顧生態的子母溝。記者李成蔭／攝影
新北市雙和瓦磘溝整治拚11月前完工，盼在河域中打造兼顧生態的子母溝。記者李成蔭／攝影

水利局 侯友宜

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