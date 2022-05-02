瓦磘溝整治多點齊發改惡臭 侯友宜宣示沿線要更多綠地

瓦磘溝礫間淨水廠完工試運轉，新北市長侯友宜今前往視察並表示，現在淨水改善水質，不再惡臭，同時結合生態景觀及休憩園區，民眾不只能透過自然教室感受及學習生態，也能休閒娛樂，未來會設法打造更多綠地。另外，上任以來排除萬難改善全市超過50處積淹水熱點，一切都為讓市民「安居樂水」。

瓦磘溝貫穿新北中和及永和，早年是新店及雙和地區的交通運輸重要水道，但隨都市化發展，不少攤商及民生用水都流入瓦磘溝，成為眾所皆知的「臭水溝」。水利局著手進行整治工程，目前礫間處理廠已經完工，讓經過的水能夠淨化，上方還設有綠地及遊憩空間。

新北市長侯友宜表示，這段時間想了很多方法想辦法把惡臭解決，這次完工的礫間處理廠很有效果，現在結合生態及休憩園區，未來會希望沿線有更多類似綠地，土地問題會透過容積獎勵來解決，這些市府都在持續努力。

水利局長宋德仁說，瓦磘溝除排水功能外，更要「清」及「親」，整治計畫第一階段「瓦磘溝河道水質及景觀改善工程」已於今年3月完成，在中和南工路32巷底設置礫間曝氣處理場，以礫間接觸法淨化水質，預計每日可處理3000噸污水，降低70％以上污染物質，減輕河川污染。

處理場地面層還設置生態花卉公園，營造生態並提供昆蟲蝴蝶及鳥類等生存棲地，並保留現地原有的青蛙棲息地，除生態池並增設平台供民眾觀察，增加更多親水休憩空間，打造環境教育自然教室。

未來二階增設瓦磘溝抽水站機組，降低潮汐水位影響；三階以生態工法進行渠底改善，加速水流流速及上游清水引入，已陸續發包施工作業，致力於推動2年不發臭的目標。

立委江永昌建議，民眾覺得園區可擴大利用，市府可另案提出增設遊具計畫，另外機房噪音也盼能降低，減少對居住品質的干擾。他補充，除水質淨化外，水利局其他相關工程都在進行中，計畫總經費高達9610萬，他在108年就積極向中央爭取補助，並於隔年核定補助6727萬。