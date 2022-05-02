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北農快篩未到貨開天窗？ 北市衛生局先借4000劑

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
5月3日起進入北農拍賣者，需要快篩陰性始得進入。記者曾原信／攝影
5月3日起進入北農拍賣者，需要快篩陰性始得進入。記者曾原信／攝影

農委會今針對北農一市所有拍賣員和其他員工，要求提供快篩陰性使得進入，據瞭解，中央提供的快篩劑遲遲未到貨。北市府證實由於今天是勞動節補假，廠商還沒上班、沒辦法供貨，致使北農和北市市場處晚間緊急開會商討此事，最後由北市衛生局調撥4000劑緊急借用。

市場處批發市場科長張育瑋表示，已經請中央提供快篩試劑，今天是勞動節補假，廠商還沒上班，所以廠商沒辦法供貨，既然中央有這樣的政策，北農評估一天需要4000、5000劑，連續7天至少需要2.8萬劑，已經緊急調度快篩，目前還在跟北農協調。

北農主秘路全利表示，因勞動節補假貨還沒有到，會依照快篩劑的到貨數量做安排，但目前正規劃公告、宣導等前置作業；依目前防疫規定要求，從業人員進場要打滿三劑，如今為了維護場域安全，希望是快篩陰性，今天將透過廣播加強宣導。

陳智菡表示，中央提供的快篩劑，因為勞動節廠商沒有出貨，衛生局會先商借4000劑快篩，提醒承銷人以北市開發數位通行證，逼卡領快篩劑，5月2日、5月3日為宣導期，5月4日起上路。

快篩 北農 勞動節

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