金包里二媽回娘家野柳媽祖洞 金山區公所推出限量福袋

新北市金山區公所今天表示，「2022北海岸金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」16日登場，金包里媽祖15日出巡遶境。今年媽祖文化祭活動首度以電動四輪車恭請友宮神尊，一起陪二媽回娘家野柳海蝕岩洞，年長信眾可向慈護宮報名搭乘金包里號觀光巴士同行。

金山區長廖武輝說，去年公所響應二媽回娘家活動推出平安福袋大獲好評，今年同樣推出2022限量款福袋，5月1日到10日每日提供10組，供金包里慈護宮報名行腳民眾現場抽獎，幸運者可將平安福袋帶回家。

平安福袋內容有平安米1包、金山區特色圖片撲克牌含鐵盒1組、慈護宮小神衣吊飾及金山特色簡介卡片1張。

福袋本身設計將慈護宮特色彩色印刷雙面精緻呈現，其中「金山區特色圖片撲克牌」撲克牌圖片內容涵蓋金山區重大建設、特色景點及農特產品等，今年正式營運的金山立體停車場日夜間照片當作Joker。撲克牌不僅可一覽金山美景，也將新北市政府近期的金山建設成果盡收囊中。