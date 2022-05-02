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環南中繼市場配合防疫清消 5月新增3天休市日

中央社 / 台北2日電

本土疫情升溫，台北市市場處今天表示，為因應配合中央防疫措施，環南中繼市場5月除原訂每週一及19日休市外，另增加5日、12日和26日休市，以加強相關清潔消毒作業。

市場處今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，環南市場自治會為因應中央流行疫情指揮中心呼籲民眾減少不必要移動、活動或集會，所以調整市場營運天數。

其中，5月份除原訂每週一及19日休市外，另增加3個週四為休市日，分別為5日、12日和26日。

市場處說，為維持民生物資正常供應，北市傳統市場將持續加強防疫措施，做好徹底消毒，確保場域安全，並持續輔導市場自治會落實封閉部分出入口、配戴口罩、測量體溫、攤商及從業人員健康狀況監測等防疫措施。

同時，疫情期間定期全面擴大防疫消毒，以提供民眾安全採買的傳統市場。

至於環南市場目前染疫情況，市場處公有零售市場科代理科長張哲豪告訴中央社記者，據了解已有逾30名攤商和從業人員自行快篩結果為陽性，但目前尚未接獲衛生單位通報相關進一步的PCR結果。

疫情 環南市場 傳統市場

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