議員憂北農確診多恐「休市」 市場處：目前沒走到這步

北農截至今中午已有223人確診，農委會今要求進入北農需提供快篩陰性。議員鍾小平質疑，北農人力還可以撐多久，憂心是否可能會「休市」，市場處回應，目前沒有走到這一步，確診者解除隔離以後，已陸續回流。

台北市議會今下午進行警政衛生部門質詢，鍾小平指出，第一市場總共80幾位拍賣員，只剩10幾位沒有確診，政策推以篩代隔，凡進場的都要，可是蔬菜、水果的攤商一天超過5000人，每天有5000分試劑嗎？

衛生局長黃世傑表示，每天進出的人有上萬人，今天副市長黃珊珊副已經向陳吉仲要求快篩試劑，很快可以全面普篩，試劑應該今天或明天可以拿到。鍾小平擔心北農每天數千人流怎麼快篩，黃世傑表示，快篩可以自己做，拿來就發給承銷人。

台北市市場處批發市場科長張育瑋表示，過去確實有快篩試劑缺，緊急跟中央調度，稍早向中央發出公文，請中央提供2、3萬劑試劑，預計這兩天取得，之前針對北農員工有全面性篩檢，當時已讓有確診狀況者回家休息。

至於拍賣員的確診狀況，張育瑋表示，兩個市場拍賣員99位，約30、40位確診，理貨員也大概這個數字，目前都在掌握中，有因應作為調整交易模式。

鍾小平質疑北農人力還可以撐多久，憂心是否可能會「休市」；張育瑋表示，目前沒有走到這一步，之前確診者解除隔離以後，已陸續回流。

鍾小平表示，陳吉仲已下令北農不管多少人確診，都不可以休市，但基層反應撐不住了。張育瑋表示，針對人力吃緊有做一些調整，例如，延長拍賣交易時間、併組拍賣，慢慢把交易量消化完。