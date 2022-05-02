北市聯醫發電機使用逾40年 議員：斷電不堪設想

近年來台灣連續發生多起大停電事故，顯見緊急發電設備重要，台北市議員汪志冰調閱資料發現，北市聯醫的緊急發電機超過7成已過使用年限，其中不乏已使用40年以上，質疑，這些設備是否能在關鍵時刻啟動運作，尤其維持病患生命的設備斷電恐後果不堪設想，北市聯醫表示，將再確認設備年限，並允諾該換的就換掉。

汪志冰指出，依據「醫療機構設置標準」中規定醫院必須設置緊急供電設備，大多均設置柴油發電機，緊急供電的範圍應包含手術室、急診室、火警警報系統等，另行政院主計總處公布的財務分類標準，柴油發電機的使用年限為10年。

汪志冰調閱資料發現，北市聯合醫院共有10個院區，依院區大小配置不同數量的緊急供電設備，目前全數共有32台有23台、逾7成已超過使用年限，其中中興院區、和平婦幼院區（和平）、林森中醫昆明院區（林森、昆明）、松德院區等5個院區內的發電機全數已使用超過20年，更是令人捏把冷汗。

汪志冰進一步指出，和平婦幼院區（和平）中甚至有2台發電機在民國69年購置，使用至今已超過40年，雖然每年均有檢修紀錄，但這些老機台即便能正常測試運轉，能否因應長時間的停電就更是不得而知了，「不怕一萬就怕萬一，醫院的部門是不能出事的」。

汪志冰建議，衛生局應統整檢討聯醫系統的緊急發電設備，年限過高的發電機應優先編列預算予以汰換，並針對較舊型發電機應予以規定提高測試頻率及拉長測試時間，發生不可測的意外時才能對病人有所保障。

台北市聯合醫院總院長璩大成表示，根據最近的經驗，每次停電發電機都能正常運作，設備雖不能超過使用年限，但也不能低於預算年限，將再針對設備年限進行確認，並允諾該換的就換掉；另外，有些設備只是外殼老舊，但內部零件是隨時都會更新，以維持正常運作。