萬大樹林線4站通過新北市府審議 送交內政部審查

新北市萬大樹林線土城LG09、LG10、LG12、LG13站通過新北市都市計畫委員會審議，6月將報內政部審議。其中LG09站將與台電合作聯合開發，翻轉工業區用地2.88公頃，市府可分回0.33公頃及0.86公頃公園用地，台電可分到1.5公頃改闢室內變電所。民代建議，LG09站周邊人口達10萬，盼市府興闢大型地下停車場。捷運局說，會順應民意，在公園規畫地下汽、機車停車場。

土城LG09、LG10、LG12、LG13站在2020年12月8日於內政部都市計畫委員會審議通過後，依決議於在去年4月27日辦理再公開展覽。不過有些地主對LG09站的聯合開發案有意見。

地主表示，他們的工業區土地在捷運站與住宅區之間，空間也不大，被夾雜在其中，認為市府這樣的規畫不盡合理，希望能將他們的土地一併納入聯開案。

新北市城鄉局表示，經過審議後，他們也認同地主意見，決定將一小塊工業區土地一起納入聯合開發案，未來工業區地主可以分回捷運聯開大樓的樓地板面積。另外還有部分民眾對於徵收地價有疑義，也都在這次審查中溝通完成。

城鄉局指出，公民與團體陳情意見經2次市都委會專案小組討論後，在於今年4月29日經新北市都市計畫委員會審議通過，後續將報請內政部審議，若順利通過，即可發布實施。

新北市城鄉局長黃國峰表示，本次LG09站捷運聯合開發變更案，將配合原本就在該處的台電變電所搬遷，同時整合周邊剩餘工業區土地，預計翻轉工業區面積達2.88公頃，且市府約可取得0.33公頃的可建築土地及0.86公頃的公園綠地，這些公園綠地開闢後將可服務土城在地市民，剩餘的1.5公頃土地則為台電所有。

城鄉局指出，這塊土地本來就是台電變電所，這次台電配合聯合開發，將改建成室內變電所，不只節省空間，也能美化當地環境。

捷運局說，台電公司工業區土地變更案所捐贈可建築土地，將作為LG09站出入口使用，並以捷運開發方式辦理，土地用途可比照商業區，捷運共構大樓後續由投資人規畫興建。

另外，新北市議員廖宜琨建議，該區周邊人口達10萬人，且都是老舊住宅居多，沒有地下停車場，未來興建捷運後，停車需求將再爆增，市府應該藉此機會，在該處興闢至少地下5層的大型停車場，才可以因應市民需求，否則可能會出現許多停車亂象。

捷運局說，他們了解市民需求，未來會在公園兼供兒童遊樂場用地部分規畫地下公共汽、機車停車空間，並由交通主管機關視實際情形興建維管。