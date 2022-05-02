侯友宜和確診學童視訊 孩子稱狀況良好只怕傳染給媽媽

國內疫情升溫，新北市長侯友宜今日赴景新國小視察校園居家學習，現場跟確診學童視訊，並詢問是否需要哪些幫助，學童表示自己情況良好，但害怕傳染給照顧他的母親，而一旁的專輔老師則安撫學童情緒。另外，教育局也備妥3萬台行動載具及9千張4G門號，讓學生停課不停學。

侯友宜今受訪表示，學校在疫情中採取了健康、心理、學習及基本照護關懷，在學習關懷部分，居隔者採線上學習，或採分流上課，線上跟實體一起運作的，若學生沒有辦法受到照顧的時候，學校也會啟動基本照顧，並讓校長當指揮官全盤掌握。至於防疫物資、快篩試劑，及防疫的相關的配備，教育局的量是充足的。

侯友宜現場用視訊關心確診學童，學童表示自己情況良好，盼能早日回到學校上課，不過學童也說害怕傳染給照顧自己的母親，專輔老師呂宛錡除安撫學童情緒也在視訊中分享安心的方法。

教育局指出，學校健康關懷以居家學習學生為主，老師每日實施線上教學時會關心學童身心健康、生活照顧及學習情形，校護則將統計資料提供所在行政區衛生所進行追蹤分析；心理關懷部分，包含居家學習及確診學生，學校輔導教師及心理師利用電話、視訊聯繫，掌握身心狀況及需求，提供專業心理輔導或諮詢服務。

而在學習關懷部分，教育局備妥3萬台行動載具及9千張4G門號，建置單一認證親師生平台及停課不停學，學習送到家專區，提供逾110項免費學習資源及各種視訊教學工具、線上教學平台課程地圖。