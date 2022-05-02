柯文哲推動高齡前瞻健康中心 議員轟疊床架屋成效也差

台北市長柯文哲推動高齡友善政策，民國109年委託台北市立大學成立高齡健康前瞻中心，但議員質疑，北市大106年才花1300多萬設老化運動學院；108年又花819萬設聰明老化跨域創新中心，成立三個組織根本疊床架屋，且使用人次低，衛生局長黃世傑坦言，的確服務人次不算多。

議員王浩今天在警政衛生部門質詢表示，柯市府的高齡健康前瞻中心，是由北市衛生局整合社會局、體育局、教育局經費，共花費1733萬8千多元委託北市大辦理，但相關經費使用，110年編列1150萬，人事費用就高達753萬8千多元，占總數的65.9%；其他還有場地租金、管理費等331萬多元、占29%，這些經費就已占95%，真正花在老人身上的錢還有多少？

甚至議員檢視前瞻健康中心使用效益，109年下半年開始，花580萬元、參與人次僅43；110年花1142萬元，參與人次也僅6919人次，相較社會局開辦的社區關懷據點，有據點一年僅花176萬，就服務2萬6千多人次，對於這樣的成效，衛生局長黃世傑表示，前瞻中心經費使用的確業務費偏高，服務人次也不算多。

王浩說，目前台北市已有532個社區照顧關懷據點，提供的服務包含各項多元的延緩失能方案，包含肌力訓練、營養控制、延緩腦力退化等，而且有社區據點一年最多的預算僅需176萬8400元，提供2萬6719人次服務，預算效用比起年花千萬的高齡健康前瞻中心來的更顯著。

王浩認為，若成立高齡健康前瞻中心的用途是整合各方資源，統一辦理延緩老化及長者運動推廣，應該統合資源後，重新配置人力及經費，而非另外創建新的組織。