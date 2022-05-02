捷運新北樹林線 土城LG09站將辦聯開案增闢公園

新北市推動捷運樹林線工程，將自萬大中和線沿土城、樹林連接至新莊迴龍站，其中土城LG09站聯合開發變更案，將配合台電變電所搬遷等，還可增闢公園綠地。

新北市政府城鄉發展局今天發布新聞稿指出，新北樹林線的土城LG09、LG10、LG12、LG13站經民國109年12月8日內政部都市計畫委員會審議通過後，依決議於110年4月27日辦理再公開展覽。

城鄉局表示，有關公民或團體陳情意見經討論後，已於今年4月29日新北市都市計畫委員會審議通過，後續將報請內政部審議，並據以發布實施。

新聞稿中，新北市城鄉發展局長黃國峰指出，這次LG09站捷運聯合開發變更案，配合台電變電所搬遷同時整合周邊剩餘工業區土地，預計翻轉工業區面積達2.88公頃，且市府約可取得0.33公頃可建築土地及0.86公頃公園綠地。

根據新北市政府捷運工程局資料，樹林線全長13.3公里，設有LG09至LG21共13座車站，完工後民眾可從新北市新莊區經由樹林、土城等區進入台北市萬華、中正區，滿足雙北地區的旅運需求。