侯友宜指居隔人數只會上升 盼中央到第一線體察民意

國內確診人數攀升，新北市長侯友宜今接連視察居護關懷中心及校園居護關懷方案，面對中央稱居隔人數大幅下降，侯友宜說居隔只會隨著確診人數上升，盼中央官員有機會到第一線體察民意。而新北提報居隔轉型計畫持續卡關，他說，新北跟其他縣市不一樣，拜託中央盡快轉型，「已經一個禮拜了。」

侯友宜上午視察居護關懷中心時受訪表示，新北居隔人數沒有下降，昨天就3萬7千，未來只會隨著確診人數上升，而新北第一線的服務量能，對需要照顧的市民來說有落差，新北調整步伐盼做得更好，也希望中央官員們能有機會到第一線，理解整個服務的量能，接個電話問問看，就知道問題在哪裡。

另外，新北市所提的居隔轉型草案已提報一周，中央仍不願意放行，侯友宜視察校園居護關懷時受訪，新北昨確診個案5千多人，加上居隔3.7萬人，還有居家照護1.5萬人，加一加6萬多人的需要被照顧，這些人都是在公衛體系、行政機關、區公所第一線的工作夥伴扛起，但最重要的目標是應該擺在中重症，因此居隔轉型勢在必行，從被動式管理轉成自我居隔管理。

他說，現階段新北市跟其他各縣市疫情狀況是不一樣，不能一體適用，既然如此就讓新北市先試行，上次的居家照護也是一樣，如果新北不盡快做，受傷害的是整個醫療量能及公衛體系運作，所以麻煩中央趕快轉型，「已經一個禮拜了。」