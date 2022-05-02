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侯友宜指居隔人數只會上升 盼中央到第一線體察民意

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜說居隔只會隨著確診人數上升，盼中央官員有機會到第一線體察民意。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜說居隔只會隨著確診人數上升，盼中央官員有機會到第一線體察民意。記者劉懿萱／攝影

國內確診人數攀升，新北市長侯友宜今接連視察居護關懷中心及校園居護關懷方案，面對中央稱居隔人數大幅下降，侯友宜說居隔只會隨著確診人數上升，盼中央官員有機會到第一線體察民意。而新北提報居隔轉型計畫持續卡關，他說，新北跟其他縣市不一樣，拜託中央盡快轉型，「已經一個禮拜了。」

侯友宜上午視察居護關懷中心時受訪表示，新北居隔人數沒有下降，昨天就3萬7千，未來只會隨著確診人數上升，而新北第一線的服務量能，對需要照顧的市民來說有落差，新北調整步伐盼做得更好，也希望中央官員們能有機會到第一線，理解整個服務的量能，接個電話問問看，就知道問題在哪裡。

另外，新北市所提的居隔轉型草案已提報一周，中央仍不願意放行，侯友宜視察校園居護關懷時受訪，新北昨確診個案5千多人，加上居隔3.7萬人，還有居家照護1.5萬人，加一加6萬多人的需要被照顧，這些人都是在公衛體系、行政機關、區公所第一線的工作夥伴扛起，但最重要的目標是應該擺在中重症，因此居隔轉型勢在必行，從被動式管理轉成自我居隔管理。

他說，現階段新北市跟其他各縣市疫情狀況是不一樣，不能一體適用，既然如此就讓新北市先試行，上次的居家照護也是一樣，如果新北不盡快做，受傷害的是整個醫療量能及公衛體系運作，所以麻煩中央趕快轉型，「已經一個禮拜了。」

至於快篩陽性視為確診，衛福部長陳時中要等疫情走下坡再考慮，侯友宜說，未來快篩陽視同確診個案一定要子走，且也會有相關的配套，比如確診後如何通報、如何經過系統來明定，中央應盡快做好整備，把快篩陽視同確診流程訂定清楚，新北就隨時可以做好預備。

居護關懷中心運作情形。記者劉懿萱／攝影
居護關懷中心運作情形。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 快篩

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