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新北居護居隔近6萬人 將電話擴線至100條
新北市確診人數持續攀升，居家照護人數昨也達1萬8468人，為此新北居家照護關懷中心將電話擴線至100線。新北市長侯友宜今日視察表示，面對每天有將近6萬通的電話，新北會把量能擴大做好。
新北市將居護關懷中心電話從24線增至100線，後續視疫情最多可擴線至300線，侯友宜說，新北居隔數逾3萬7681人、居家照護者1萬8468人，讓29區公所、衛生所、關懷中心每日接到超過6萬通以上電話，因此將關懷中心移至市府6樓大禮堂，並投入各局處及1000位志工人力接電話，加上2500名志工在協助進行防疫、送餐送藥、清消、生活關懷等工作。
針對中央居隔TRACE系統問題，侯友宜表示，不只反映過TRACE系統，還有其他問題待解決，但TRACE系統是反映最多次也最久，不要小看TRACE系統每個案件卡一分鐘，又隨時會當機，增加人力作業，很多資訊在第一線就會有落差，自己也跟中央私下討論過很多次，盼中央不只在TRACE系統優化、在流程上也能夠簡化，讓人力放在照護上。
另外，市府也建置「新北市居家照護網」，提供居家照護及檢疫隔離資訊，包括常見問題懶人包、生活攻略、iCare App手機設定指引、防疫資源、校園防疫、衛教小學堂等，並隨時依最新防疫規定更新相關內容。
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