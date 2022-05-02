八連溪護岸修復兼顧生態 固床工回溯空間供魚兒進出

新北巿三芝區八連溪是三芝區的母親河，地方民代反應過去有淹水情形，河域沖刷下來的淤泥影響民眾生活及生態，新北水利局表示，整治工程後已經很少淹水情形，現在更著重於兼顧生態，固床工改善並修復既有魚道，且每年巡視河川情況，目前以乾砌石工法修復下游護岸淘空處，讓河域更安全。

八連溪護岸長期遭溪水淘空，2017年尼莎颱風侵襲時，溪水曾淹上省道台2線，沿線周邊民眾安全飽受威脅，不斷要求修復。新北市議員蔡錦賢表示，沿線確實有不少地方淘空，導致淹水情形，那許多農地都因此跑進不少砂石。另外，河域中也有許多雜草，導致河道越來越窄，水流速變慢，也是造成淹水原因之一。

水利局河川工程科回應，水利局過去一直將防洪擺在第一優先工作，除有工程改善外，因當地屬山谷地勢，且水流速很快，再加上這一兩年來颱風較少，幾乎已經沒有淹水情形。

在兼顧防洪後，現在最新工程也都兼顧生態，包含虹橋上游共8座橫向固床工打造出回溯空間，並修復魚道上下各加長10公尺深入河床，供魚兒順利進出。

河川工程科表示，針對外界關心護岸遭淘空，目前除在上游堆疊塊石新建護岸外，下游處護岸淘空處也以乾砌石工法修復，以天然石塊為原料，直接堆砌嵌合，沒有使用水泥等固結劑，可以利用現場材料且施工簡易，因具有適當的孔隙，可以提供多種生物生長棲息。水利局每年都會巡視，只要有發現護岸遭淘空情況，有立即性危險的都會去補。

河川工程科提到，在兼顧生態的情況下，其實沿線雜草並不會全部清除，因為也並非喬木，所以不會影響排水，公所每年都會有維護管理，水利局到汛期前也都會再檢視及整理。

河川工程科長黃茂松表示，近年來生態是重點，水利局訪談當地里長及封溪護魚團體，並邀專家學者提供現地生態指導，修復了虹橋上、下游既有魚梯與改善固床工的高度，大大增加溪內物種棲地空間，上游處新護岸也為河域增添堅固及美觀功能，該河川整治更因此獲得「110 年工程環境與美化獎」。