網紅「黑龍」與侯友宜拍片 強調新北「工安尚重要」

甘比亞籍的網紅「黑龍」，1日中午在社群媒體IG發佈與新北市長侯友宜一同拍攝的「工安尚重要」宣導影片，提醒疫情期間除了落實工地防疫，更要注重戴安全帽、穿安全鞋、反光背心著裝完整，以及防止墜落、設置警戒等各種工安注意事項。侯友宜特別強調「工安永遠沒有結束（的時候）」，也與黑龍一起祝福大家「勞動節快樂」。

選在勞動節新鮮上架的「侯市長×黑龍 工安尚重要」影片，本身具有台科大土木工程碩士的黑龍，一開始便在工地門口迎接侯友宜，見面後兩人以擊肘打招呼，並啟動國台語超輪轉溝通。隨後黑龍幫侯市長量體溫、噴酒精、穿戴安全帽與反光背心，以及非常重要的酒測，完成「工地防疫入場管制」，一起巡視工地。

進入工地，黑龍引導侯市長看建築設計圖，兩人也特別前進到建築外牆的施工架(俗稱鷹架)，檢查交叉拉桿扣釘是否牢固，侯市長也展現專業說「如果稍有不慎一兩個鬆脫，很麻煩就會倒下」，引發坍塌災害。另外在起重機吊掛作業現場，必須設置警戒避免進入，侯市長也特別提醒相關勞工作業安全。有趣的是，此刻黑龍也擠到鏡頭前指著安全帽，豎起大拇指做出「聰明」的手勢，強調在工地佩戴安全帽的重要性，十分逗趣。

黑龍在IG發文說，很開心接受新北市勞動檢查處的邀請，跟侯友宜市長一起檢查工地勞工安全，「在工地跟在YouTube會不一樣，會比較嚴肅，工地工作是一個很serious 的事情，每個東西都會危險，所以一定要裝好設備和戴上安全帽，也不能喝醉來工作，全部都要很小心。」

巡視結束，黑龍請教心得，侯友宜語重心長地說「工地安全永遠沒有結束」，他呼籲營造業勞工朋友「不要嫌戴安全帽熱、不要嫌安全鞋重，一定要把背心著裝做好」，市府會透過各種認證，鼓勵業者做好工安。影片結尾，侯市長也與黑龍一起祝福勞工朋友「大家工作平安」，作為勞動節最真摯的賀禮。

勞工局長陳瑞嘉說，工安尚重要，因此要求營造工地落實源頭管理。新北市101年就首創「低風險工地認證」，110年更擴大推動到「更高(超過16樓)、更深(開挖超過地下4樓)的民間工程」，至今民間管制對象未發生重大職災，近3年整體營造業重大職災也有降低接近10 %，顯有初步成效。今天是五一勞動節，提醒所有的勞工朋友們再忙再累也要多休息，雇主也要繼續提供良好的工作環境，一起努力預防職災，讓新北市成為「工安第一」的安全城市。