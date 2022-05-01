捷運聯開宅車位「高於行情」租不出 議員批燒錢養蚊子

北市都會生活寸土寸金，民眾停車一位難求， 但議員許淑華發現，北市三個捷運聯開宅9年來，卻有上百格停車位閒置完全租不出去，估計至今租金短收將近8000多萬元，另外還要再付出1135萬的清潔費，「燒錢養蚊子」，竟讓市府花費約9千多萬元的成本，捷運局允諾一個月內提供精進處理方案。

許淑華調閱資料後發現，聯開宅捷運蘆洲站「希望城市」、小碧潭站「美河市」、台北橋站「美麗台北」，三個捷運聯開宅目前分別閒置106格、58格、48格，合計約212格。

許淑華表示，往前追溯每年皆有相當數量的停車格位閒置未出租，格位月租金落在3300元至5967元不等，換算下來這7至9年，市庫短收租金每年約978萬，加上租不出去清潔費仍要捷運局編列預算處理，每年要付出約134萬的清潔費成本，這幾年下來已短收租金7943萬元與多付出清潔費1135萬元，合計對市庫損失影響已達9078萬元。

許淑華表示，細究原因部分是聯開宅車位租金比周邊行情貴導致租不出去，舉例而言，蘆洲站一年的租金成本，約比周邊行情高出9600元；小碧潭站一年的租金成本，更是高出周邊行情1萬7千元，「民眾與捷運局承租聯開宅車位，竟比承租週邊車位的成本，多出一大截。」

另外，許淑華表示，捷運聯開宅的社區大樓規約，已規定停車位出租對象僅能針對社區住戶，等於是大幅限制管理營運的對象，加上承租捷運聯開宅住戶必然是想利用捷運共構的便利性，不是必須使用車位，導致部分捷運聯開宅車位長久閒置。

許淑華質疑，捷運局明知現況有問題，卻沒有將問題報府處理，行政上毫無作為，導致市有資產閒置缺乏管理，短租租金是一回事，但還要額外多付千萬清潔費用，造成市庫額外損失實在失職。

捷運局表示，一方面是租金貴，另一方面是管委會規定不可以對社區之外出租，租金部分會再來檢討，因為這三個基地1000多戶，過去讓承租戶自由選擇要不要車位，大部分民眾不需要車位，未來收回的社會住宅會搭配車位，另外，將和管委會討論是否能對外出租，多管齊下提供精進處理方案。