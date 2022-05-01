長者住宅遭天燈燒毀沒錢修 守善義工團無償修繕完工

平溪天燈吸引許多民眾前往當地旅遊，不過卻有位胡老先生的住宅因天燈遭燒毀，經地方民代反應後，烘內派出所實物銀行協助籌措經費，守善義工團志工們則無償協助施工，經半個月左右努力，終於在昨日完成住宅重建，讓胡老先生在五一勞動節前有個溫暖的家。

平溪72歲老礦工胡先生的住宅在三年遭天燈燒毀，事發後申請國賠，但因屬個人商業行為被駁回，胡先生到處陳情請求賠償都無下文，只能一直住在被燒毀的屋中，尤其現在正值疫情及天氣變化期間，生活情況令人擔憂。

新北市警察志工協進會烘內派出所暖心站及時傳愛實物銀行總團長許崇修表示，他們從新北市議員陳儀君那邊得知消息，立即聯絡守善義工團秘書長楊耀琞請求協助，並在之後與守善義工團執行長吳金振、楊耀琞及陳儀君到胡先生家勘查，當時平溪區公所相關人員也到場了解。

吳金振指出，初估材料費約需30萬元左右，且近來建材大漲，時程上可能還要再等一陣子；許崇修則說，現在此事件已造成民怨，希望能馬上訂料，修繕經費方面，烘內派出所實物銀行與陳儀君會想辦法籌湊。

許崇修說，胡先生家中修繕工程從4月18日開始，並由守善義工團義工們無償幫忙修繕，期間曾碰大雨導致頂樓防水工程無法施作，也利用晴天空檔加緊趕工，最後在昨日中午完成最後收尾工程，將胡先生被燒毀的家園重建。