和平島公園交通沉痾解決了 平一路「開瓶」又「燙平」

基隆市和平島「和一路停車場」清明連假前啟用，紓緩風景區假日停車問題。市府工務處今天表示，島上主要道路平一路動線不佳，和平島公園入口處更形成交通瓶頸，經由中央與地方合作，已拓寬優化車道，並增設人行道，提升交通服務水準。

和平島是北台灣老牌觀光旅遊勝地，例假日遊客眾多。近幾年鄰近的正濱漁港色彩屋、根納造船廠、和平島諸聖教堂遺址知名度竄起，假日停車問題更為嚴重。

基市府相中和平島和一路、和一路2巷、和平街合圍的國有地，開闢大型停車場，並與立委蔡適應與國有財產署協調，加上各級民意代表協助促成。和一路停車場共302個小車停車位，其中有10格身心障礙者專用停車位、10格婦幼專用停車位。

市府工務處說，平一路是遊客進出和平島公園唯一道路，過去長期因道路瓶頸段及路況問題，造成遊客及當地居民困擾。市府多次和交通部觀光局、國防部以及台船公司協調，終於完成道路改善方案。

工務處指出，和平島公園入口處的平一路交通瓶頸，已由觀光局「出資」、軍方以及台船公司圍牆退縮「出地」，再由市府「出力」方案合作解決，讓原本會車不易的路口，一口氣變成2線車道，外加2.5公尺寬的人行道，讓出入口更為開闊，行人也能更安全通行。