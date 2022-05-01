新北新住民達11萬 廣設7所學習中心享更多學習資源

新北新住民人口達11萬人，新北市教育局除跨局處合作開設假日課程外，也有7所新住民學習中心，課程多元涵蓋語言、法令常識、多元培力等。教育局長張明文說，新住民學習中心也與就業服務中心、衛生局、法律扶助基金會等民間單位合作，讓新住民享有更多的學習資源。

教育局今年於秀朗、後埔及思賢等國小新設新住民學習中心，加上三重商工、漳和國中、興仁及金龍國小，共計7所。每年開設七大類、近百餘門課程，涵蓋社區教育、語文課程、人文鄉土、家庭教育、法令常識、多元培力。

張明文表示，新住民學習中心積極與就業服務中心、衛生局、法律扶助基金會等民間單位合作，開設就業諮詢、失智者照護、法律諮詢等課程，讓新住民享有更多學習資源，進而適應社會、生活及文化交流。

此外，教育局也透過跨局處合作，結合補校加開假日學習課程，4年已有20所補校加入開課行列，包括生活適應輔導班、華語班、家庭教育活動、職訓課程等，讓更多新住民可以利用假日到鄰近新住民學習中心上課。

新住民學習中心開設的課程多元化，舉例來說，思賢國小新住民學習中心在5月開設美容彩妝基礎班；三重商工和秀朗國小分別在社區教育推出「走找舊時三蘆腳印」及「瓦窯溝社區巡禮」在地社區課程，除讓學員可重新認識第二故鄉。

越南籍學員陳玉紅指出，她在金龍國小上有氧舞蹈課，除在工作之餘參加課程，有益身心平衡，甚至舞蹈老師還安排學員至校外表演和交流，打開人生眼界，更能迅速地融入台灣社會。

新住民學習中心也為新住民發揮潛能及培力增能，比如漳和國中新住民學習中心講師黎錦涵，來自越南從中心學員晉升到越南特色課程講師，除擔任製作傳統越式春捲料理和節慶星星燈籠課程的講師，也參加餐飲及烘焙課程，進而取得多張餐飲證照，並擁有一家越式料理小館。