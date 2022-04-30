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北市快篩陽綠色通道 萬芳及關渡醫院規劃調整

中央社 / 台北30日電

北市衛生局表示，北市今天新增3099例COVID-19本土病例，而分流快篩陽者做核酸檢測（PCR）篩檢的「綠色通道」，萬芳醫院、關渡醫院調整中。

台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時指出，北市今天新增3099例本土病例，截至29日，確診者居家照護人數3858人，管理中居家隔離人數3132人，確診者自主填報問卷已接獲6100多人完成自主填報。

台北市衛生局發言人紀玉秋表示，分流快篩陽姓民眾做PCR的綠色通道，除了聯合醫院中興院區以外，萬芳醫院、關渡醫院也陸續調整中。

針對台北市長柯文哲拋出的快篩陽性者可至篩檢站拿藥規劃，紀玉秋說，將依個案症狀分類並簡化給藥流程。

紀玉秋提醒自我隔離「3+4」的民眾，在家一人一室，如需共用衛浴，每次使用後以稀釋漂白水或酒精清潔，而4天自主防疫，非必要不出門，快篩陰性才出門並全程配戴口罩。

北市 衛生局 快篩

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