五一勞動節 獸醫提五星級寵愛守則向工作犬致敬

明天就是勞動節，除了勞工外，台灣還有一群「工作犬」每天盡忠職守協助人類，獸醫師謝明穎認為，以「安全舒適的環境、新鮮均衡的飲食、充分運動與陪伴、定期健康檢查、按時預防注射與驅蟲」的五星級愛犬守則給予工作犬的健康照護，就是最好的勞動節禮物。

目前台灣已有軍警犬、搜救犬、緝毒犬、導盲犬、心輔犬等工作犬，讓工作犬樂於工作，是進行訓練時的重要原則。

在新北搜救犬隊已服務超過17年的領犬員陳柏村，經歷國內外多項搜救任務，也參與許多搜救犬從幼犬的親和訓練到正式培訓、考取證照的過程。

陳柏村表示，新北搜救犬隊不僅設置空間配置完善的犬舍，外出也使用長牽繩保護搜救犬不受打擾；每隻搜救犬的飲食更是依照體格、腸胃吸收狀況及當周訓練內容，以高營養成分的乾糧及蔬菜泥調整份量，搭配鮮食或烘乾的肉片作為點心及獎勵零食。有的搜救犬容易腸躁或拉肚子，領犬員得用完全去油的鮮食當作點心，完全依照每一隻搜救犬的飲食需求量身打造。

陳柏村說，搜救犬的培訓是依照犬隻的年齡及身心狀況循序漸進強化，從幼犬到可以投入搜救任務，平均需要3年的時間，每天完成訓練後，領犬員都會為搜救犬檢查骨骼及肌肉的狀態，也藉此幫助犬夥伴們放鬆。

搜救犬每年進行一次詳細的全身健康檢查，確保身體狀態足以因應高強度的訓練及任務，若發現異狀，也會評估提早退役的可能性。因為在野外出任務的時候會喝到生水，搜救犬每年接種綜合疫苗、萊姆病及狂犬病疫苗，並且定期體內外驅蟲或預防性投藥，以完整保護犬隻們的健康。