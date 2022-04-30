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五一勞動影展 盼青年建構勞動意識

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市府在前年底擬定《新北市外送平台業者管理自治條例》草案，條例中除了要求平台業者必須為外送員投保傷害保險，也對外送員的職安防護跟工作時間進行規範。記者李定宇／攝影
新北市府在前年底擬定《新北市外送平台業者管理自治條例》草案，條例中除了要求平台業者必須為外送員投保傷害保險，也對外送員的職安防護跟工作時間進行規範。記者李定宇／攝影

為協助青年認識勞動文化並逐步建構勞動意識，新北市青年局今於新北市立圖書館總館舉辦「2022五一勞動影展」，新北市長侯友宜表示，新北市府《新北市外送平台業者管理自治條例》草案已通過法規會審議，希望這次議會會期可順利通過。

侯友宜表示，他從底層爬上來，從小跟著爸爸去市場賣豬肉，唸警校時暑假去工地打零工，一整天扛著鋼筋水泥在鷹架上爬才賺一點錢。近年來注意到，零工經濟下承受著高工時、危險與污染的外送員權益。

為強化對外送員的保障，新北市府在前年底擬定《新北市外送平台業者管理自治條例》草案，條例中除了要求平台業者必須為外送員投保傷害保險，也對外送員的職安防護跟工作時間進行規範。草案在上個月經由新北市議會法規會審議通過。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，台灣外送經濟規模超過3百億，不能沒有法規規範。關於爭議承攬與僱傭認定問題，台灣狀況跟國外很不一樣，希望推動針對外送行業專法，像以計程車業為參考。不用認定承攬制與僱傭制上糾結。

新北市青年事務委員會主任委員吳宗憲指出，台灣外送員數量快速增長，2021年年底已超過10萬人。但平台跟外送員之間，到底是「承攬」或「僱傭」關係，其實還是有模糊空間，使得許多外送員其實沒有被平台保勞保，新北市府所推的自治條例草案，就是要改善這問題。

新北市青年局長錢念群表示，今年五一勞動影展，主題是「搏生存」，是以疫情下的勞工處境為主。今放映的《零工經濟：APP奴役制度》，就是討論外送員權益。希望大家能更同理勞工辛苦，支持給勞工更多保護。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，台灣外送經濟規模超過3百億，不能沒有法規規範。記者李定宇／攝影
全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，台灣外送經濟規模超過3百億，不能沒有法規規範。記者李定宇／攝影

外送員 青年

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