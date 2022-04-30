曾獲美國烘焙大賽冠軍 鄭亞芸以作品「劍魂」霸氣參賽

慶祝五一勞動節，新北市勞工局今天舉辦「2022新北市技能競賽暨餐飲業專案徵才活動」，比賽項目包含咖啡拉花、翻糖蛋糕及奶油裝飾蛋糕，其中24歲的鄭亞芸參加翻糖組比賽，以作品「劍魂」參賽，武士拿著刀踩在屋頂，背後有巨大的劍魂也拿著武器，非常有氣勢，她說最難是呈現肢體細節。

鄭亞芸高中是烘焙選手，就讀醒吾科大期間開始翻糖，曾參加過國內外多場比賽，拿下美國San Diego Cake Show大師組「創新糖霜餅乾」及「單層蛋糕」第一名。此次鄭亞芸以作品「劍魂」參賽，鄭亞芸分享，因為看到老師工作室很多動漫公仔，認為武士是不錯的題材，加上此次想要挑戰與人物有關的主題。

鄭亞芸說，只要換一個動作，肌肉線條跟骨骼的呈現就不一樣，武士背後的劍魂體積很大，除了不好雕塑，也要花更大的心力讓表面更平順，她大約花費一個月的時間才完成作品，其中武士的頭部就捏了6、7次才選出比較滿意的作品。

另外一位醒吾科技大學三年級張依芃，以作品「孟婆」參賽，她說一般人對孟婆的印象是老婆婆，查了網路多為是鬼魂扮成美女或是孟姜女扮成的，所以想呈現不同樣貌的孟婆，她表示，構圖是挑戰之一，過程中只要不滿意成品，就會打掉重來，總計花了2個月才完成，美中不足是少了奈何橋跟鬼門關，沒有讓作品更有氣勢。

新北市長侯友宜表示，新北市技能競賽受疫情影響，連續2年停辦，今年不設定競賽主題，讓選手們能自由發揮，秀出獨特手藝。侯友宜也對餐飲業喊話，雖然受到疫情衝擊，但此時做好人才培訓，待疫情明朗才能恢復以往的生機。