停車收費員廠商違反勞基法 北市停管處不罰挨批

台北市停車收費員穿梭大街小巷，就為了能多賺業績獎金。有議員指出，北市停管處本應提供內部申訴管道，以及在廠商違反勞基法時做出處罰，如不給付價金或懲罰性違約金，卻都沒落實；而廠商為了招募人力，廣告大打最高月薪6萬元，但實際上只給基本工資，結果造成收費員不顧安全收費，影響交通安全，要求停管處進行教育訓練。

議員陳慈惠表示，收費員冒險工作是希望能賺獎金，不過廠商在招募公告，打著「月收入最高6萬元，肯拚就有」的口號，實際只給最低工資，若要達到月薪6萬，每個月22天、1天工作8小時，每小時要開79輛車才有可能達到，要求停管處規範廠商別用噱頭口號吸引民眾，也應告知業者做教育訓練，至少把機車停好才下車開單，保護自己和用路人安全。

議員苗博雅指出，勞動部2016年就規定政府機關承攬勞務契約中，要提供內部申訴管道給派駐勞工，若發現承攬人為反勞動相關法令時，應主動向勞動局檢舉；確認違法後該機關還要給予懲罰性違約金，或是暫停價金給付，不過停管處卻沒有落實相關規定。

苗博雅說，近年來收費員委外廠商違反勞動法令的案件，包括不付工資、預扣工資、無勞健保或超時加班，在勞動局裁處之後，停管處並無依規定來對廠商裁處懲罰性的違約金，勞動局的處罰對廠商也不痛不癢，明明契約中有訂定相關規則，停管處卻沒有行使過。

在安全部分，停管處承諾，會要求廠商針對收費員進行教育訓練。不過停管處坦言，過去沒有在勞動局懲處後再對廠商處罰，會重新對照合約，一律依照規定處理，如果先前都沒有處理，也會去調查是不是有怠忽職守的問題。