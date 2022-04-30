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淡水23公園內將做活動中心 議員提應加親子館設施

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市民政局預計在淡海新市鎮的公23遊戲場範圍內，設置3樓高的崁頂活動中心。圖／鄭宇恩服務處提供
新北市民政局預計在淡海新市鎮的公23遊戲場範圍內，設置3樓高的崁頂活動中心。圖／鄭宇恩服務處提供

新北市淡水區淡海新市鎮地區尚在發展中，許多公共設施仍不足。新北市議員鄭宇恩認為，崁頂活動中心沒有最大利用，應針對新市鎮地區設置實體圖書館及完整的幼兒照顧環境，及規劃周邊停車空間。新北市民政局表示，對於相關意見會再研議。

民政局預計在淡海新市鎮的公23遊戲場範圍內，設置3樓高的崁頂活動中心，1、2樓將作為幼兒園，3樓作為活動中心，每層面積約300坪，編列經費1億700萬元。

鄭宇恩認為，若以公園最大容積30%計算，應可建設將近9666平方公尺的活動中心，市府應考量在周邊設置立體停車場，或是納入更多共議設施，讓整體公園及活動中心的配置更具效益。民政局表示，對於議員意見會再研議。

鄭宇恩表示，淡水區圖書館資源多在市區，新市鎮多以行動書車服務民眾，應該在可用的容積空間內，規劃實體圖書館。另外，目前崁頂活動中心只規劃2層樓的幼兒園，鄭宇恩建議，市府應仿效淡水區淡海、淡金公托親子館，讓公托中心、親子館及育兒知識館等也納入，讓淡海新市鎮地區也有相同資源。

文化局表示，依據淡水區人口數跟分館數量，目前是足夠的，依據淡海新市鎮是否要設置圖書館，還會再考量，如果面積太小，也不適合設置，也許可評估其他設置的點。至於是否設公托等建置幼兒照顧環境，社會局表示還需要再評估。

淡水 圖書館

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