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貢寮沙灘髒亂 民怨「垃圾堆裡享受陽光」

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
日前民眾發現，福隆海濱公園沙灘上布滿許多垃圾，除了海漂垃圾外，也有許多民眾隨手丟棄的瓶罐。記者李定宇／攝影
日前民眾發現，福隆海濱公園沙灘上布滿許多垃圾，除了海漂垃圾外，也有許多民眾隨手丟棄的瓶罐。記者李定宇／攝影

近來天氣逐漸轉熱，許多民眾假日時紛紛前往海邊消暑，享受久違的陽光假期，5月福隆即將舉辦沙雕季，預計吸引大批人潮觀光，但一旁的福隆海濱沙灘，日前民眾發現垃圾堆積，戲水遊客就在垃圾堆中穿梭，不滿美好沙灘竟無人管理。東北角風管處則表示，每天都有駐警巡檢。

位在貢寮的福隆海濱公園沙灘，砂質細軟、內凹地形海浪平緩，夏季時光總吸引不少遊客攜家帶眷到此玩水，當地也是眾多國際友人喜歡前來享受陽光地點，但日前民眾發現，沙灘上布滿許多垃圾，除了海漂垃圾外，也有許多民眾隨手丟棄的瓶罐，質疑公共沙灘似乎無人管理，讓遊客在「垃圾堆裡享受陽光」。

新北市環保局本周四前往現場查看，沙灘上人為垃圾已經清除。環保局表示，東興宮前沙灘管理單位為東北角風管處，將要求風管處善盡管理人責任，日後若再發現垃圾未清除，若限期未改善，則將依違反廢清法開罰1200至6000元。

新北市議員參選人蕭敬嚴表示，東興宮前沙灘砂質細軟、景色優美，經常吸引大批遊客駐足，認為環保局若發現沙灘髒亂應秉公開罰、也將請黨籍立委要求風管處應保持沙灘清潔加強巡查。呼籲遊客前來享受當地悠閒氛圍同時，也順手將垃圾帶回家，共同維護貢寮美麗海岸線。

管理單位東北角風管處表示，東興宮前沙灘每年都有企業認養，未來如企業退出不續約，仍會開放其他企業認養海灘清潔工作。另外沙灘目前每天都有駐警巡檢，並歡迎遊客淨灘協助清理海漂垃圾，如遇氣候惡烈帶來大量海漂垃圾及漂流木時，會請「向海致敬」委外廠商清理。

登記淨灘網址： https://events.necoast-nsa.gov.tw/NecoCleanup/

質疑公共沙灘無人管理，讓遊客在「垃圾堆裡享受陽光」。記者李定宇／攝影
質疑公共沙灘無人管理，讓遊客在「垃圾堆裡享受陽光」。記者李定宇／攝影
新北市環保局本周前往福隆海濱公園沙灘查看，表示人造垃圾多已清除。圖／新北市環保局提供
新北市環保局本周前往福隆海濱公園沙灘查看，表示人造垃圾多已清除。圖／新北市環保局提供

沙灘 福隆

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