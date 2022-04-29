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買快篩試劑未付帳拿了就跑 新北警偵辦加強巡邏

中央社 / 新北29日電
新北市警察局。圖／聯合報系資料照
新北市警察局。圖／聯合報系資料照

藥局販售快篩試劑熱賣，新北市有民眾硬要插隊搶購，甚至買試劑未付錢拿了就跑，已報案追查；有人以振興五倍券支付、甚至刷卡，各種要求五花八門。警方今天表示，會加強巡邏。

新北市板橋區某藥師今晚接受中央社記者電訪表示，昨天中午藥局大排長龍要購買快篩試劑，不但有人大聲怒斥「為何不發號碼牌」，甚至要求清點快篩試劑總數，核對排隊人數，讓人傻眼。

他說，還有民眾硬插隊，甚至有人持多張健保卡購買遭婉拒而發飆，更有民眾在藥局交付快篩試劑後，趁不注意偷偷將已付款的錢拿回就溜走，過程被監視器清楚錄下，報案提告。

他表示，藥局只是代為服務，民眾形同搶走未付帳的快篩試劑，這些都是國家的防疫物資，不是一般消費糾紛，警方已介入偵辦。

板橋警察分局指出，轄區有87家特約藥局販售實名制快篩試劑，為防止排隊人、車影響周邊交通，或衍生搶購糾紛，已在藥局周邊設置巡邏箱，配合販售時間派員定時巡邏，並於人潮聚集處定點守望。

此外，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，新北市政府將於5月2日擴充居家照護關懷中心專線電話為100線，已培訓800名專線志工，並召募200名備用志工人力培訓，未來將陸續投入服務行列。

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