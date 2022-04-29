排隊四小時搶購快篩劑 汐止民眾很無奈

今(29)日家用快篩試劑實名制開賣第二天，在汐止區許多藥局都出現排隊人潮，其中在新興路有一家藥局，下午3點半才開賣，卻有民眾早上11點半就來排隊，排了整整四小時就為了買快篩試劑給家人用，許多排隊民眾還自備椅子來坐，直說很無奈。

下午時間，新興路的騎樓已經出現長長的排隊人龍，家用快篩試劑實名制第二天，開放身分證字號尾碼單數者購買，不少民眾有排隊經驗自備椅子來坐著等，玩手機打發時間，老人家說，不然站幾個小時，真的站不住，而這一位排在最前面的民眾，因為，早上沒買到，但是家人急著用，所以，雖然這間藥局下午3點半才開賣，但沒辦法只好早早11點半就來排隊搶購。

民眾說，早上11點半就來了，因為早上去對面的藥局買不到，女兒家有人確診，五天了還沒有快篩，所以，要排隊給女兒他們用的，知道下午3點半才賣，但還是提早四小時來排，因為沒買到不行，一定要排到。也有民眾夫妻倆輪流排隊，老公十二點多先排，自己在家先煮飯，然後一點半再來接班，也是真的要買到，不然，如果家人有確診該怎麼辦。

復興里長蕭素真表示，今天下午特別到里內新興路的藥局關心，下午三點半才賣，但是一、兩點隊伍已經排的很長，里民排了三、四個小時，結果還是有很多民眾是沒有買到的，昨天買不到，今天上午對面藥局也沒買到，所以，有人上午就來排了，覺得政府的這個政策讓民眾很無奈，也人心惶惶，有錢又買不到東西也很擾民。

一間藥局每天配額78份，以新興路一間藥局來說，也將遊戲規劃張貼在門口，實名制快篩每天下午三點半準時開賣，不過，也有民眾抱怨為何不發號碼牌，讓大家在這裡排隊群聚，只是藥局人員也是有難處，人員不足，再加上公平性實在也是有苦難言。

藥局藥師陳衍銘表示，開賣的方式是現場排隊，一人一卡就是沒有發號碼牌，因為店裡全部員工只有兩位，不發號碼牌的原因是怕時間會拖很長，另外一個考量是民眾號碼牌取了之後，就會離開現場，就等於作業時間就會拉的很長，不知道什麼時候才會到店裡購買快篩劑，甚至隔天才過來，這會讓藥局不知道是否要保留快篩劑，所以，也是有難處。

一開賣，民眾依順序進入藥局，因為，藥局人員實在有限，為了讓藥師趕緊消化這些購買快篩劑人潮，里長蕭素真也在外面當起志工幫忙維持秩序，販售情形算是相當順暢，從開賣到完售大概四十分鐘的時間。