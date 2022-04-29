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汐止長青里簡易自來水改善 增設七集水區

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所進行長青里簡易自來水改善工程，施作了八處的集水區，受益住戶大約上千戶。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所進行長青里簡易自來水改善工程，施作了八處的集水區，受益住戶大約上千戶。 圖／觀天下有線電視提供

位處山區的汐止區長青里，長期以來一到夏天枯水期就會有用水問題，經汐止區公所在去年進行簡易自來水改善工程，沿著原本野溪的取水區，施作了八處的集水區，讓鄰近幾大社區取水能夠更順利，受益住戶大約上千戶。

長青山區一直有用水問題，所以，成立簡易自來水發展委員會一直爭取改善，申請八連溪支溪野溪，引水地點在車坪寮一帶，今(29)日里長陳建興也沿著溪流旁的山路，到沿線幾個新做的集水區去，指著溪流中幾處都是水泥新做的工程表示，這是將水集中後順流，就是為了方便鄰近幾個大社區埋管取水。

長青里長陳建興表示，夏天的時候如果一直沒有下雨，枯期時這邊的社區就比較容易缺水，這次市府水利局跟公所在這裡也編了六、七百萬的經費進行長青及周邊聚落簡易自來水改善工程，做了集水區跟簡單的過濾，在取水的部分集中高一點，相對的集水量就會多一點，另外，做的比較厚實的集水區，強風豪雨來就比較不會被沖毀，長青有五、六個社區在飲用水，公所這次集水改善有很大的幫助，再來希望管線能夠替換是很重要的一環。

汐止區公所設置了八處集水區，而各社區則是自行接管取水，因為都是山區，大樹多，落葉當然也多，為了防止水中的樹葉堵住取水口，所以，各社區也都會定期派員密集巡視，清除落葉，並且拍攝影片回報，確保取水順暢。長青山莊總幹事蔡小姐說，社區有雇人每個禮拜兩次到水源區去監看水源出水狀況，還有清掃樹葉、樹枝，並且會回傳給社區清理狀況，水塔也會去看入水有沒有正常。

汐止 豪雨

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