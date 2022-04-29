淡水獨老雜物堆積如山 里長動員80人清除

新北市淡水區學府路100巷內，一位獨居長者雖是行動不方便，但十多年來撿捨廢棄物堆放在家中，甚至樓梯口滿滿都是雜物堆積如山，嚴重影響公共安全，在經過里長林文成動員慈濟淡水共修處80多人力，清出30噸的廢棄物，讓清理的志工都相當驚訝。

學府里長林文成說，由於這位老翁獨自居住，行動不方便沒有結婚也沒家屬可以幫忙打理環境，過去都會撿捨一些廢棄物到家中堆置，由於老翁住在五樓，該樓層與頂樓及梯間，都堆滿滿的雜物，時間一久也讓鄰居受不了環境髒亂除了惡臭之外，四樓的天花板承受不了重量，廢棄物的髒水就這樣滲透到樓下去，鄰居都相當困擾。

學府里長林文成說，先前跟這位老翁溝通，他也無力整理，因此里長決定不能坐視不管，聯絡清潔隊等單位，也非常感謝慈濟動員這麼師兄師姐的幫助，光是回收就載了六趟小貨卡車，滿滿的廢棄物堆在道路旁，很難想像這些原本都是堆放在二十多坪不到的居住環境當中，而在清理完之後也勸老翁別再撿東西回家，更讓鄰居鬆了一口氣，解決潛在的公共安全危機。