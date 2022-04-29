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淡水防疫捐血活動 送酒精、口罩超實用

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
北海岸嘉義同鄉會舉辦捐血活動贈品，除了清潔用品、白米外，還有防疫口罩一盒、以及消毒酒精一瓶，可說是非常實用。 圖／紅樹林有線電視提供
北海岸嘉義同鄉會舉辦捐血活動贈品，除了清潔用品、白米外，還有防疫口罩一盒、以及消毒酒精一瓶，可說是非常實用。 圖／紅樹林有線電視提供

北海岸嘉義同鄉會今(29)日於淡水水碓活動中心舉辦捐血活動，天公做美天氣晴朗，不少民眾拿著捐血資料準備捐出熱血，由於疫情嚴重，主辦單位贈品，除了清潔用品、白米外，還有防疫口罩一盒、以及消毒酒精一瓶，可說是非常實用。

北海岸嘉義同鄉會理事長楊進瑞表示，由於最近疫情升溫，大家都不太趕出門捐血，因此舉辦這場活動，希望能夠幫助目前缺血的血庫，解決血荒的困擾，也希望盡同鄉會的力量，來幫助社會。對此來捐血的民眾都覺得這次的贈品非常實用。

民眾捐血一次捐出500cc就可以得到2份贈品，直呼非常實用，希望藉由這次的捐血活動帶起更多人加入公益活動行列，不只是鼓勵民眾來捐出熱血，做公益，幫助血庫減輕負擔之外，用捐血來傳遞溫暖的愛心，並且一起來對抗疫情。

捐血 疫情 淡水

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