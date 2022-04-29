瑞芳桐花季經費被砍半 地方不滿活動縮水

瑞芳桐花季今年只有舉辦桐花小旅行，和往年舉辦大型主場活動相比真的規模縮水很多，引起地方里長不滿，一問之下才知道活動經費被砍半，對此市議員林裔綺也在議會質詢時提出，要求來年的活動因考量地方需求給予適當的經費來辦理活動。

瑞芳桐花季於4月27日正式登場，兩條賞桐小旅行頗受遊客喜愛，但往年有的開場活動，今年只剩下舉辦小旅行，而且只有三個場次，讓地方覺得根本沒有桐花季的氣氛，最大的原因就是活動經費比往年少了將近一半左右。

上天里長林瑞明說，瑞芳四腳亭桐花季自2012年開辦以來，每年都在吉安宮前廣場舉行盛大開場活動，另外會場的各式的市集也是讓遊客流連忘返，但今年因為活動經費幾乎被客委會砍半，導致地方政府根本是在經費相當有限的情況下舉辦小旅行。

市議員林裔綺說，新北市桐花季正在如火如荼的各地展開，今年瑞芳桐花季的經費被大幅刪減，因此地方政府也無力舉辦大型主場活動，造成當地里長及民眾的反彈，地方認為每年桐花季多少為地方帶來一些經濟發展，但今年只剩下小旅行讓地方很失望，因此在議會質詢時也要求今年活動結束後需總檢討，並期待來年的瑞芳桐花季可以更符合地方的期待。