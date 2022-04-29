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北市重要路口裝不斷電系統過慢 議員批跟不上停電頻率

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
議員汪志冰今天批評北市在重要路口裝不斷電系統速度慢，跟不上停電頻率。記者徐偉真／攝影
議員汪志冰今天批評北市在重要路口裝不斷電系統速度慢，跟不上停電頻率。記者徐偉真／攝影

北市議員汪志冰今天表示，2017年8月台電大停電後，台北市在全市路口挑出318處裝設不斷電系統，但她調查後發現目前只完成50處的裝設，另50處規劃中，速度牛步，追不上近年來意外停電的頻率。交工處回應，將爭取預算，若順利明年就能完成剩下218處的設置。

汪志冰表示，2017年8月15日台電大停電，北市研商設置交通號誌加裝不斷電系統的計畫，消防局提出全市的緊急救援路線並比對交通大隊的重要路口，在全市2708個路口中挑出318處設置，2021年已完成50處規畫試辦，以每年設置50處路口持續推動。

汪志冰說，今年303大停電造成北市共有239處交通號誌出現異常及故障等狀況，停電期間總計派遣警力520人、義交69人，派遣時數總計達1232小時，付出很大人力成本，影響很大，不斷電系統以每年編列200萬元預算在50處設置的速度要6年半才能完成318處設置，根本緩不濟急，也跟不上近年頻繁停電的速度。

汪志冰說，目前一處路口裝設不斷電系統是以租賃方式，一年4萬元，若未來318處都完成裝設，一年的費用是1272萬元，十年就是1億2720萬元，但若以買斷方式是一台35萬元，318處為1億1130萬元，十年後是買斷的比較便宜，她建議交工處評估購置的可能性。

交工處處長劉瑞麟表示，今年裝設的50處路口都在處理，現在正在編明年的預算，會在明年的預算中爭取218處路口的系統設置經費，若預算在今年底順利通過，明年就能完成218處的設置。

交通局局長陳學台表示，系統要租賃還是買斷都有經過評估，事實上現在很多路邊的設備大概都轉成租賃，若買斷的話後續需要負責維護，但租賃是廠商要提供一定的品質機關才會付費，各有優缺點，整體評估後，租賃的方式廠商要提供完整服務市府才會提供經費，對行政機關來說也比較省人力和成本。

停電 北市 汪志冰

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