萬泰科技贈新北社福機構防疫物資 優先提供老人與兒少
本土疫情升溫，萬泰科技股份有限公司捐贈市值475萬元的防疫物資給新北市政府，市長侯友宜說，這批防疫物資有如及時雨，將優先提供老人福利機構、弱勢兒少家庭與居家照護關懷中心防疫使用，感謝萬泰科技的愛心。
萬泰科技公司位於五股新北產業園區，已有43年歷史。董事長張銘烈表示，基於回饋地方，繼今年3月捐贈百萬力挺新北市全中運代表隊後，再一次捐贈防疫物資，希望支持政府及全民「同島一命」，共同抗疫。
張銘烈說，萬泰科技所生產的口罩相關產品，防禦力高於一般醫用口罩及外科口罩的標準，是非常高品質的產品，久戴也不悶不臭。其中要給弱勢兒少家庭的兒童口罩有40萬片，要給居家照護關懷中心和老人福利機構的有54萬片，合計94萬片口罩；另外有436片空氣濾網，也要給老人福利機構，合計市值近475萬元。
侯友宜表示，在這波疫情中，老人與小孩的抵抗力較弱，加上小孩沒打疫苗，因此要優先給老人和小孩使用；後續會將這批防疫物資轉交給老人福利機構、小衛星單位與寄養家庭兒少使用，以做好個人防護，避免病毒感染。
侯友宜強調，疫情隨時在變化，今年與去年不同，去年是以清零為目標，今年則99.6％是輕症或無症狀，因此採居家自主隔離並主動通報，但唯一不變的是人民的恐慌，因此市府隨中央政策調整防疫計劃，希望共同守護市民的健康。
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