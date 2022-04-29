疫情升溫、新北道安會報改採視訊 侯：市民平安最重要

本土疫情持續升溫，新北市交通局長鍾鳴時表示，道安會報雖再度改採視訊會議方式，交通局、警察局等各道安業務機關單位仍遵循新北市長侯友宜指示，各司其職，持續維護市民交通安全，從未懈怠，因為市民平安最重要。

鍾鳴時指出，去年5月疫情三級警戒，侯友宜主持道安會報視訊會議時即指出，疫情後續還會有第二波的高峰，而全台醫療量能緊繃，隨著病毒變種致疫情升溫而恐致崩盤，呼籲大家同心齊力，團結防疫。

鍾鳴時說，本月道安會報因疫情升溫，再度改採視訊會議方式，然由於本土確診數字連日攀升，新北市面對這一波居家隔離3＋4，需要大量使用快篩劑，侯友宜至快篩試劑製造工廠視察，除了鼓勵業者，更籲大家一起努力，篩劑的量能全力以赴把它做好。

鍾鳴時表示，各機關道安業務各有職掌，除了齊心抗疫更拚道安；新北市今年1-2月30日內交通事故死亡人數為39人，與去年同期相比減少16人（-29.1%），每10萬人死亡率於六都排名第二。

另針對交通部道安資訊平台35項道安重點追蹤項目，跟110年比較，有18項較去年同期減少事故死亡人數，4項與去年相較持平，新北在道安的努力已讓肇事死亡數字持續下降。