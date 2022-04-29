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民眾搶買快篩試劑 創世板橋院盼求助社會力量捐贈
本土疫情持續擴大，但市面上快篩試劑一劑難求。創世基金會板橋安養院長李培菁坦言，為守護院民健康，已在2周前購買近2千劑快篩劑，供全台近800位植物人，及311位護理人員使用，但依照庫存量評估，平均1人使用2次就將耗罄，期盼透過社會力量協助捐款或是捐贈快篩試劑。
李培菁表示，新北市疫情相當嚴峻，板橋院目前安養54位院民，植物人雖有口，卻不能言，護理人員不敢有任何鬆懈，即使身心承受極大的壓力，擔憂染疫風險的不安，依舊堅守崗位，24小時日夜照顧。快篩、量體溫，隨時注意院民身體狀況。抗疫如同作戰，護理人員擬定各種應變策略，隨時戒備，嚴陣以待，守護植物人健康。
李培菁說，今日適逢創世基金會板橋安養院成立22周年，自2000年4月29日至今，板橋院深耕地方，前後安養229位植物人，到宅服務749位，減輕植物人家庭照護及經濟上的負擔。
談及今年想得到什麼樣的院慶禮物，李培菁期望，現在院內非常需要社會各界支援捐贈快篩，或者捐款指定購買快篩，也能在疫情期間守護植物人健康。如有民眾想捐款可洽愛心專線：(02)8966-4306分機9安養小組，創世基金會劃撥帳號：19139064。
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