老年行動不便成「垂直偏鄉」 議員擬參選人呼籲重視

新北市獨居老人超過9萬餘人，許多老人雖不是獨居，但其伴侶多年齡亦高，無法充分彼此照料。許多高齡者雖居住現代化都市城鎮中，但礙於老舊建築上、下樓不便且生活輔助機能不佳，逐漸與世隔絕，新北市議員候選人黃心華及蕭敬嚴將此命名為「垂直偏鄉」現象，呼籲政府重視。

國民黨新北市議員擬參選人黃心華(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)及蕭敬嚴(瑞芳、平溪、雙溪、貢寮)，兩人選區相連且選區內同樣有山坡地、超高齡化問題兩人前往選區交界處宣示一起合作為雙方選區民眾創造更好生活環境。

兩人提出聯合政見包含友善超高齡，減少都會及城鎮內之「垂直偏鄉」問題，透過整合各界資源，進一步強化進出機能及日常生活安全輔助。韌性抗天災，坡地社區地層監測再強化、聯外道路邊坡及年久失修擋土牆風險分級評測及控管、淹水潛勢地區持續改善。

黃心華及蕭敬嚴表示，「垂直偏鄉」現象雖然目前政府提供相關服務，但涵蓋層面仍不夠完整。針對「垂直偏鄉」需要給予長者更進一步的生活機能輔助及支援，特別是強化進出行動的輔助，讓身處「垂直偏鄉」的高齡人士可以活化老年、降低生活風險。

黃心華及蕭敬嚴說，依據國家災害防救中心（NCDR）之最新圖資顯示，新北市有不少坡地社區、連外道路都緊鄰或位於順向坡，在地震、大雨之後，容易產生崩塌；不僅如此，許多老舊檔土牆未能落實監測及體檢，恐有致災風險。

此外，依據水利署最新的淹水潛勢資料模擬顯示，若考慮近年的強降雨數據及最新的排水設施能力之後，仍有不少市區城鎮有淹水風險。