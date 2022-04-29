溫泉管線易破損 北市衛工處引進防蝕塗料試辦

台北市北投區為泡湯聖地，溫泉有放鬆身體、紓緩壓力的功效，但高溫、強酸的溫泉大大降低了汙水管渠設施的使用壽命。為解決管線破損問題，北市衛工處從國外引進防蝕塗料試辦人孔內部防蝕塗裝作業，並與台灣大學合作，針對新塗料防蝕的效能進行分析研究，盼減少汙水溢出汙染環境的情況。

衛工處維護工程科長陳鏗元表示，陽明山國家公園溫泉水含有氯離子、碳酸氫根離子及硫酸根離子，會使溫泉水呈現酸性，pH值只有2-3，溫泉的溫度約高達60-70℃，管渠設施長期受高溫、強酸及硫化物氣體的影響，大大降低使用年限，若管渠受到侵蝕而漏水，更會造成環境汙染。

為了延長汙水管渠設施的壽命，提升更好的服務品質，衛工處說，目前引進一種能抗酸蝕及耐高溫的新塗料，能承受pH值只有1、溫度高達75℃的高溫強酸汙水，剛好符合陽明山溫泉地區的環境需求，衛工處於今年5月將針對陽明路附近2座受侵蝕狀況嚴重的人孔辦理人孔內部防蝕塗裝作業。