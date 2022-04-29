快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫泉管線易破損 北市衛工處引進防蝕塗料試辦

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
陽明山溫泉區的汙水人孔壁遭溫泉侵蝕，表面凹凸不平，汙水孔蓋填縫帶劣化突出，混凝土嚴重剝落呈現粉狀。圖／北市衛工處提供
陽明山溫泉區的汙水人孔壁遭溫泉侵蝕，表面凹凸不平，汙水孔蓋填縫帶劣化突出，混凝土嚴重剝落呈現粉狀。圖／北市衛工處提供

台北市北投區為泡湯聖地，溫泉有放鬆身體、紓緩壓力的功效，但高溫、強酸的溫泉大大降低了汙水管渠設施的使用壽命。為解決管線破損問題，北市衛工處從國外引進防蝕塗料試辦人孔內部防蝕塗裝作業，並與台灣大學合作，針對新塗料防蝕的效能進行分析研究，盼減少汙水溢出汙染環境的情況。

衛工處維護工程科長陳鏗元表示，陽明山國家公園溫泉水含有氯離子、碳酸氫根離子及硫酸根離子，會使溫泉水呈現酸性，pH值只有2-3，溫泉的溫度約高達60-70℃，管渠設施長期受高溫、強酸及硫化物氣體的影響，大大降低使用年限，若管渠受到侵蝕而漏水，更會造成環境汙染。

為了延長汙水管渠設施的壽命，提升更好的服務品質，衛工處說，目前引進一種能抗酸蝕及耐高溫的新塗料，能承受pH值只有1、溫度高達75℃的高溫強酸汙水，剛好符合陽明山溫泉地區的環境需求，衛工處於今年5月將針對陽明路附近2座受侵蝕狀況嚴重的人孔辦理人孔內部防蝕塗裝作業。

另外，衛工處也與台灣大學合作，後續由台大團隊針對新塗料防蝕的效能做分析研究，若成效良好，陽明山溫泉地區汙水人孔將考慮全面採用此塗料進行保護，未來若有更好的材料與工法，也會積極引進並執行，維護汙水管線能正常使用不破損。

正常使用的汙水人孔壁表面平整。圖／北市衛工處提供
正常使用的汙水人孔壁表面平整。圖／北市衛工處提供

溫泉 高溫 陽明山

延伸閱讀

4月29日疫情整理包／北市議員侯漢廷確診 台南增4警染疫

北市議會昨篩檢464人 侯漢廷與其他5人PCR確診

北市公車好危險！違規迴轉跨越車道 違停遭勸反罵人

疫情蔓延 北市鄰里母親節活動改發紀念品、開齋節照辦

相關新聞

防疫打爆119救護車叫不到 新北消防：話量爆增

新北市確診人數飆高，不但基層消防救護量爆增，影響救護效能，危及患者，也因防疫案件打爆119，而延遲叫救護車送醫。新北市消...

買快篩試劑未付帳拿了就跑 新北警偵辦加強巡邏

藥局販售快篩試劑熱賣，新北市有民眾硬要插隊搶購，甚至買試劑未付錢拿了就跑，已報案追查；有人以振興五倍券支付、甚至刷卡，各...

北市重要路口裝不斷電系統過慢 議員批跟不上停電頻率

台北市議員汪志冰今天表示，2017年8月台電大停電後，台北市在全市路口挑出318處裝設不斷電系統，但她調查後發現目前只完...

疫情升溫、新北道安會報改採視訊 侯：市民平安最重要

本土疫情持續升溫，新北市交通局長鍾鳴時表示，道安會報雖再度改採視訊會議方式，交通局、警察局等各道安業務機關單位仍遵循新北...

民眾搶買快篩試劑 創世板橋院盼求助社會力量捐贈

本土疫情持續擴大，但市面上快篩試劑一劑難求。創世基金會板橋安養院長李培菁坦言，為守護院民健康，已在2周前購買近2千劑快篩...

溫泉管線易破損 北市衛工處引進防蝕塗料試辦

台北市北投區為泡湯聖地，溫泉有放鬆身體、紓緩壓力的功效，但高溫、強酸的溫泉大大降低了汙水管渠設施的使用壽命。為解決管線破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。