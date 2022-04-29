聽新聞
test
0:00 / 0:00
溫泉管線易破損 北市衛工處引進防蝕塗料試辦
台北市北投區為泡湯聖地，溫泉有放鬆身體、紓緩壓力的功效，但高溫、強酸的溫泉大大降低了汙水管渠設施的使用壽命。為解決管線破損問題，北市衛工處從國外引進防蝕塗料試辦人孔內部防蝕塗裝作業，並與台灣大學合作，針對新塗料防蝕的效能進行分析研究，盼減少汙水溢出汙染環境的情況。
衛工處維護工程科長陳鏗元表示，陽明山國家公園溫泉水含有氯離子、碳酸氫根離子及硫酸根離子，會使溫泉水呈現酸性，pH值只有2-3，溫泉的溫度約高達60-70℃，管渠設施長期受高溫、強酸及硫化物氣體的影響，大大降低使用年限，若管渠受到侵蝕而漏水，更會造成環境汙染。
為了延長汙水管渠設施的壽命，提升更好的服務品質，衛工處說，目前引進一種能抗酸蝕及耐高溫的新塗料，能承受pH值只有1、溫度高達75℃的高溫強酸汙水，剛好符合陽明山溫泉地區的環境需求，衛工處於今年5月將針對陽明路附近2座受侵蝕狀況嚴重的人孔辦理人孔內部防蝕塗裝作業。
另外，衛工處也與台灣大學合作，後續由台大團隊針對新塗料防蝕的效能做分析研究，若成效良好，陽明山溫泉地區汙水人孔將考慮全面採用此塗料進行保護，未來若有更好的材料與工法，也會積極引進並執行，維護汙水管線能正常使用不破損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言