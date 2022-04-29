影／照顧原民長者 新北增設3文化健康站

為照顧原住民在地生活，新北市府在各地設置原住民文化健康站，原民局於今於板橋區三抱竹活動中心舉辦新莊區福壽站、板橋區板橋站、新店區溪洲站等3處原住民文化健康站聯合開站儀式。

新北市長侯友宜今上午到場並表示累計已設置24處原住民文化健康站，也與原民朋友高唱「月亮代表我的心」，侯友宜表示，為讓長者在熟悉生活空間安老，並且落實新北市高齡人口「在地就養、健康樂活」政策，設立文化健康站服務原住民族長者，以「自己人照顧自己人」為初衷，讓大家老在一起。

未來原民局持續增設據點、擴大服務量能。新設立3站，板橋站為板橋區唯一的站；新莊區福壽站附近有為數不少的魯凱族與排灣族長者，可以藉地理環境之便照顧到不同族群。新店區溪洲站設置在全國首創都會型示範聚落—新店區溪洲原住民文化園區的聚會所，如同部落的環境，直接提供長者最完善的服務，使其在熟悉的生活空間安老。

板橋區板橋站照顧服務員王淑美，本身是新北市樹林區原住民婦女協會理事長，希望利用自己專業回饋族人。新店區溪洲站照顧服務員娜告•法拉漢則長期參與溪洲聚落公共事務，文化健康站設在溪州聚落聚會所，可提供長者照顧服務。新莊區福壽站是新莊區第2站，協進會照顧員陳振德表示，福壽站附近魯凱族、排灣族較多，可以觸及到更多的原住民長者。