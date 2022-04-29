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建國市場周遭道路拓寬 171格停車格卻消失
台中市東區建國市場、未來三井大型購物商場、寵物公園林立，市府規劃將進德路由兩線道拓寬為四線道工程，市議員羅廷瑋指出，路大車流量也多，停車需求增加，但拓寬工程卻有171個停車格位消失，有必要重新檢視增設路邊停車格。台中市副市長令狐榮達表示，考量未來有三井大型購物商場等設置，將跨單位研議增設停車空間。
今天市議會進行財政經濟委員會業務質詢，國民黨議員羅廷瑋指出，台中市停車越來越難，遠處停車再徒步到消費地點，大大減少民眾消費意願。令狐榮達也說，他外出駕車、徒步為主，若消費地點不好停車，確實影響消費意願。
羅廷瑋表示，東區建國市場旁邊的進德路將由兩線道拓寬為四線道工程，但此工程卻消除171格停車格，根本是反其道而行，且可能取消5處公車停靠站，周邊多棟大樓銷售，未來不僅各大商場進駐，再加上住宅區住戶進出，停車問題可想而知。
羅廷瑋進一步指出，進德路拓寬為四線道，將取消的停車格位包括：汽車99格，機車72格，共計171個停車格，影響非常大，建國市場自治會也極力反對取消停車格。
建國市場室內停車場高度限高2米，許多大貨車無法進入，平常停在路邊停車格，如今取消路邊停車格位，多數攤商無法接受，羅廷瑋呼籲，市府經發局要跨局處協調交通局、建設局，建設過程要考量到地方經濟需求。
令狐榮達表示，東區持續發展，未來車流量大、停車需求增加，考量將有三井大型購物商場等設置，將跨單位研議增設停車空間。
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